AjansHaber.com.tr Yaşam Bir baba çocuğunu zorla alıkoydu!

Bir baba çocuğunu zorla alıkoydu!

Antalya'da boşanma aşamasındaki anneye çocuğunu vermeyerek zorla alıkoyan baba, polisin ikna etmesiyle teslim oldu.

Kepez İlçesi Göksu Mahallesi'nde bir sitenin 5. katında yaşayan baba E.K, velayeti annede bulunduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuğu E.K'yi eve gelen polislere vermeyerek bıçak çekti.

Polisin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplere kapıyı açmayan baba, yaklaşık 2,5 saat süren ikna çalışmanın ardından çocuğu polise teslim etti.

Çocuk, ekip otosuna bindirerek polis tarafından olay yerinden uzaklaştırdı.

Bir süre sonra kendisi de teslim olan baba, polis merkezine götürüldü.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Amatör kümenin romantik Japon'unun Türkiye sevdası
19 yaşındaydı, Eymir Gölü'nde cesedine ulaşıldı
Sivas'ta trajik kaza, okul yolunda can verdi!
İnşaata otomobil düştü, 4 kişi öldü
Arkadaşlarını kezzapla yaralayan kadın tutuklandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
16 yıl önce işlenen cinayette müebbet hapis cezası