Bir anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarıldı

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından umutlandıran haber geldi. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğuyla temasa geçen ekipler, 5 kişilik aileyi kurtardı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de enkaza dönen 17 binadan 8'inde çalışmalar devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanından ise umutlandıran bir haber geldi. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ekipler temasa geçmişti.

#SONDAKİKA

23 saat sonra gelen mucize!



🔹İzmir'de 22 saat boyunca enkaz altında kalan anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Çocuklardan biri yaralı olarak çıkarıldı!



🔹Anne ve üç çocuğunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.#Yanındayızİzmir pic.twitter.com/bL4Hn47A5x — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020

UMUTLU BEKLEYİŞ

Haberi alır almaz kızı ve torunlarından haber almak için Aydın'dan gelen Anneanne Hülya Dereli, "Bu sabah tekrar haber aldık kızımdan, konuşuyormuş. Salonda olduğunu söylemiş. Çocuklar da yanında. Kurtarmak için iki cepheden giriliyor. Salona ulaşılmaya çalışılıyor. Engeller de var. Şu an yapabileceğimiz sabır ve dua. 4 tane torunum var. 10 yaşında ikiz torunum 6 yaşında oğlumuz 3 yaşında da Elif kızımız var. Anne ile birlikte 5 kişiler" dedi.

EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 25 ÖLÜ, 831 YARALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.