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Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya yürüyor

İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti ve yüzlerce kişi yaralandı.

Binlerce Filistinli İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınları önlemek yürüyüşe geçti.

İŞGALİ KUTLAYACAKLARDI

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.

Binlerce Filistinli İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınları önlemek yürüyüşe geçti.

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