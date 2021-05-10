Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya yürüyor

Binlerce Filistinli İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınları önlemek yürüyüşe geçti.

İŞGALİ KUTLAYACAKLARDI

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.

Binlerce Filistinli İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınları önlemek yürüyüşe geçti.