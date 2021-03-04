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Bingöl'de yaşanan kazada 9 askerimiz şehit oldu 4 askerimiz yaralandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi bir helikopter düştü. 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi bir helikopter düştü. 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." denildi.

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