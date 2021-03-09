Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl merkezde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Bingöl'de saat 11.20'de 4 büyükşlüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 7.30 kilometre derinlikte oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2021
Büyüklük : 4.0 (ML)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 09.03.2021, 11:20:34 TSİ
Enlem : 39.0400 N
Boylam : 40.4730 E
Derinlik : 7.30 km
Detay : https://t.co/aRp2ynSlua@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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