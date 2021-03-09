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Bingöl'de korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl merkezde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Bingöl'de saat 11.20'de 4 büyükşlüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 7.30 kilometre derinlikte oldu.

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