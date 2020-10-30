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Bingöl'de 4,2 şiddetinde deprem

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkeze bağlı Alibir köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.48'de meydana geldi.

Yerin 7.62 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise Çukurca köyü olarak açıkladı.

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