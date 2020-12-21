Bingazi'de 108 gün sonra serbest kalan İtalyan balıkçıların kötü muamele gördüğü ortaya çıktı

Eşi Bingazi'de tutsak edilen balıkçılardan bir olan Cristina Amabilino, AA muhabirine bu süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

Balıkçıların bir sığınakta tutulduklarını aktaran Amabilino, "Karanlıkta 4 metrekarelik bir yerde. Karanlıkta 4 kişi bir tabaktan yemek yemiş. Diğer detayları bilmiyoruz ortaya çıkacaktır. Eşim geldiğinde yaşadıklarına saygımdan bunları hemen sormayacağım. Bu konuyu konuşmaya hazır olduğunda konuşuruz. Şimdi daha önce sahip olduğumuz huzuru bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Amabilino, olayı ilk haber aldıklarında ve sonrasında seslerini duyurmak için neler yaptıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Onların Bingazi'de alıkonulduğunu 2 Eylül'de saat 10.30 gibi ailem aracılığıyla öğrendim. İlk zamanlarda çok fazla tepki göstermememiz istendi. Biz de 15 gün boyunca çok ses çıkarmadık ancak 15. günden sonra harekete geçtik. Ses çıkarmamak bizim için bir işe yaramıyordu. Dikkat çekmek ve gündemden düşmemek için her şeyi yaptık. Onlar daha kötü zamanlardan geçti. Biz sadece onların elini uzaktan tuttuk."

"108 gün geçmesi affedilmez bir hata"

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun ailelerle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıya girmemeyi tercih ettiğini belirten Amabilino, İtalyan hükümetine balıkçıları kurtarmakta geç kaldığı için tepkili olduğunu söyledi.

Amabilino, "Hükümetin bu olayı, bu kadar uzun süre çözememesinin utanç verici olduğunu hep söyledim. 18 insanın canı üstündeki görüşmeler bir türlü bitmedi. Bu gerçek üstü bir durum, yok böyle bir şey. Biz korunamadık." diye konuştu.

Başbakan Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Bingazi'ye gitmesine ilişkin Amabilino, "Bu işi çözmesi gereken onlardı. Bunu yapabilecek onlardan başka kimse yoktu. O nedenle 'şükürler olsun' diyorum. 108 gün geçmesi affedilmez bir hata. Affedilemez." yorumunu yaptı.

"Ne yediklerini bilmiyorlarmış"

Babası İtalyan balıkçı teknelerinde çalışan Tunuslu mürettebattan Insaf Jemmali de olayı, 1 Eylül'de babasından aldıkları telefonla öğrendiklerini anlattı.

Libya sularına girmekle suçlandıklarını belirten Jemmali, "Ama bu doğru değil, uluslararası sulardalardı. 108 gün geçti onların özgürlüğü için." dedi.

Jemmali, 20 Eylül'de bu durumu protesto için başkent Roma'da Temsilciler Meclisi önüne gittiklerini hatırlatarak, "Montecitorio Meydanı'nda yaptığımız protestoda, hükümetten bir an önce bizim balıkçılarımızın serbest bırakılmasını talep ettik. Bizim savaş gemimizin, bu olay vuku bulurken müdahale etmediğini anladık. Bunun Hafter ve İtalya arasında siyasi bir konu olduğunu anladık." diye konuştu.

Yakınlarının Bingazi’de tutsak olduğu dönemde zor koşullara maruz kaldığına işaret eden Jemmali, "4 kez hapishane değiştirmişler. Kötü muamele görmüşler. Fiziksel şiddet değil ama psikolojik baskı varmış. Bir sığınakta karanlıkta tutulmuşlar. Ne yediklerini bilmiyorlarmış. Işıkları aç kapa yapıyorlarmış keyiflerine göre. Psikolojik şiddet görmüşler." ifadelerini kullandı.

Jemmali, babalarının gelişini büyük heyecanla beklediklerini de vurguladı.

İtalyan balıkçı tekneleri eylülden beri tutsaktı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı 2 İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, 1 Eylül'de Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı mürettebat, o tarihten 17 Aralık'a kadar Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu.

Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu.

İtalyan basınında, daha önce "Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya'da insan kaçakçılığından tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği" yönünde haberler de çıkmıştı.