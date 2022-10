Binali Yıldırım, hastaneden taburcu edildi!

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası uçak ambulansla İstanbul'a getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Binali Yıldırım, hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışı basına açıklamalarda bulunan Yıldırım, kazayı ve tedavi sürecini anlattı.

Ağır bir kaza geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Bundan tam bir hafta önce, 20 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yaptığı Zengilan Havalimanı'nın açılışı, ayrıca çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde günübirlik bir ziyaret için Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım'ın ve yakın korumam Oğuzhan Demirci'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Hamdolsun Rabb'imize şükrediyoruz. Kazanın boyutuna, büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç Rabb'im sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu" diye konuştu.

Kaza sonucu başında cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesiğin 2 kere ameliyat edildiğini söyleyen Yıldırım, "Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor malumunuz. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Doku ezikleri, kas eziklerive hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak.

Bir hafta içerisinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı. Kaza mahallinden süratle helikopterle merkezi klinika denilen Azerbaycan'ın hastanesine getirildik. O sürede Cumhurbaşkanımızın doktorları refakat etti. Muzaffer Bey, İsmail Bey her an bizlerle ilgilendiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Buraya Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavileri devam ettik" ifadelerini kullandı.

Özellikle kazanın ilk olduğu andan itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenap İlham Aliyev'in çok yakın ilgi ve desteğini gördüğünü dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Ayrıca kazayla beraber her anımı her tedavi safhasını büyük bir titizlikle takip eden her gün birkaç sefer aramak suretiyle doktorlarımızdan rapor alan çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çam Sakura yüz akımız olan şehir hastanelerinden bir tanesi. Burada kısa sürede toparlanmamıza katkı sağlayan başta değerli Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere başhekimimiz Nurettin Yiyit hocamıza teşekkür ediyorum.

Tabii bir dizi tedavi ameliyatlar var çok insanın emeği var. Herkesi tek tek saymak için zamanınızı almak istemiyorum. Ama üç kişinin isminden bahsetmem gerekiyor. Kafamdaki cerrahi müdahale ve yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzman Ömer Özkan hocamıza ve yine İstanbul'da bu konuda Ortopedist Uzman Elçin Hanım'a yaptıkları bu operasyonlar için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde yine dünyaca ve Türkiye'ce ünlü Cumhurbaşkanımızın da doktorluğunu yapmış Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de bu vesileyle teşekkür etmek isterim."