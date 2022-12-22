Binaların yıkılması hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte yıkım işlerinde TSE belgeli toz bastırma sistemlerinin kullanılmasının zorunlu tutulduğu ve sektörün talepleri doğrultusunda geçiş süreci uygulama esasları belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, sektörden gelen talepler ile yerli olarak üretilip belgelendirilen toz bastırma sistemlerinin henüz 81 ile hizmet verecek kadar yaygınlaşmamış olması, TSE’de ekipmanın testi ve belgelendirme süreçlerinin belirli bir zaman alması nedeniyle piyasa arzında yaşanan sorunlara alternatif bir düzenleme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

“Bina yıkımı sırasında meydana gelen tozun bastırılması için hangi sistemlerin kullanılabileceğine dair esaslar belirlendi”

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliğe bir geçiş maddesi eklendiği belirtilen Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Avrupa standartlarına veya uluslararası geçerliliği kabul edilen diğer standartlara uygun olan ya da TS 13883 Standardına göre akredite bir kuruluştan alınmış uygun test raporu bulunan toz bastırma sistemlerinin, önümüzdeki 2023 yılının sonuna kadar bina yıkım işlemlerinde kullanılabilmesine imkân tanınmıştır. Böylelikle belgeli toz bastırma sistemleri yaygınlaşıncaya kadar ekipman fiyatlarında ve tedariğinde yaşanabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmiş olacak ve yıkım işlemlerinde meydana gelen toza karşı alınması gereken çevresel tedbirler aksatılmadan yürütülebilecektir.”