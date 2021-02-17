Bill Gates'ten çok tartışılacak çağrı: Dünya yapay ete geçsin

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in yeni kitabı, 'Bir İklim Felaketi Nasıl Önlenir: Sahip Olduğumuz Çözümler ve İhtiyacımız Olan Buluşlar' yayınlandı.

Kitabın tanıtımını yapan Gates, Technology Review'e verdiği röportajda, çiftlik hayvanlarından kurtularak metan gazı seviyelerini düşürme ve yapay et tüketimine başlama çağrısında bulundu.

Gates röportajında, "Tüm zengin ülkelerin yüzde 100 sentetik sığır etine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Lezzet farkına alışabilirsiniz ve iddia şu ki, tadını zamanla daha da güzelleştirecekler. Sonunda, insanların davranışlarını değiştirebilir veya talebi tamamen değiştirmek için düzenlemeleri kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve biyomühendislikte teknolojik başarılara övgüde bulunan Gates'e göre buradaki fikir, inek veya koyun gibi hayvanların otları sindirirken ürettiği bir sera gazı olan metan emisyonlarını azaltmaktır.

Öte yandan Gates, bunu söylemenin başka bir yolu olan 'inekler olmayacak' şeklinde ifadelerden kaçındı.

'HÜKÜMETLER ZORLASIN'

Gates, 'laboratuvarda yapılan' etin ekonomik olup olmayacağından emin olmadığını söylüyor. Ancak fiyatlar, bitki bazlı protein şirketleri Impossible Foods ve Beyond Meat'in rekabetine kalacak gibi görünüyor.

Öyle ki Aralık 2020'de Singapur'daki lüks bir restoranda ilk kez 'yapay tavuk eti' servis edildiğinde, kilosunun normal tavuktan çok daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Gates, yeni kitabında sentetik ete geçişi zorlamak için düzenlemenin kullanılmasının, bir iklim felaketini önlemek için nihayetinde ihtiyaç duyulacak çok çeşitli hükümet politikalarından yalnızca biri olduğunu söylüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: GATES VE DAVOS ARKADAŞLARI DEĞİL, SİZ YİYECEKSİNİZ...

Sosyal medyada Gates'ın çıkışına tepki gösteren kullanıcılar, gerçek hayvanların insan tarafından geliştirilen herhangi bir teknolojiden çok daha verimli olduğunu söyleyerek Gates'e tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar ise, Gates'in ABD'de rekor miktarda tarım arazisi satın aldığını ve küresel gıda üretimini tekeline almaya çalıştığını söyledi.

Gates'in şu ana kadar 19 ABD eyaletinde 268.000 dönümlük arazi satın aldığı iddia ediliyor.

Gates'e tepki gösteren internet dünyasının tanınan yorumcularından Paul Joseph Watson, "Kendisi ve Davos arkadaşları değil, 3D baskılı plastik eti siz yiyeceksiniz.' dedi.