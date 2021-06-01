Bilinen en uzun depremin 32 yıl sürdüğü tespit edildi

Sumatra adasını sarsan yıkıcı bir depremin, uzun yıllardır daha önce hareketsiz bir faydaki ani bir kırılma olduğu düşünülüyordu.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ndeki yeni araştırmalar, adanın altındaki tektonik plakaların, felaket olayından 32 yıl önce yavaş ve sessizce birbirine çarptığını ortaya koyuyor.

Jeolojide 'yavaş kayma olayı' olarak bilinen olayda bölgedeki iki tektonik plaka birbirlerine yıllar boyunca yaklaştı ve yıllarca hissedilmeyecek kadar küçük depremlerin meydana gelmesine neden oldu.

Eyalet Üniversitesi'nde görevli Yerbilimci Kevin Furlong, onlarca yıldır süren yavaş kaymanın varlığının, okyanus kabuğunun kıtasal kabuk altında kaydığı alanlardan daha fazla olduğunu bildirdi.

Mercanlar da önemli bilgi veriyor

Endonezya'nın Sumatra sahilindeki Simeulue adasının yakınında, mercan büyüme modelleri de depremle ilgili önemli bilgiler veriyor.

1861 depreminde fay boyunca yukarı ve aşağı hareketleri kaydeden mercanlar yaşananlara pencere aralıyor.

Zira mercanlar havaya maruz kaldıklarında büyümüyor.

Tektoniğin bir sonucu olarak yerel deniz seviyesi değiştiğinde, bu değişiklikler mercanların büyüme kayıtlarında görülebiliyor.

Büyük depremin tespitinde çığır açabilir

Yeni çalışma, günümüz bilim adamlarının tehlikeli depremleri daha etkili bir şekilde izlemelerine yardımcı olabilir.

Çalışma gelecekte binlerce hayatı kurtarmak için kilit rol oynayabilir.

Yıkıcı deprem coğrafyayı değiştirdi

1861 yılında meydana gelen 8,5 büyüklüğündeki deprem yıkıcı bir tsunaminin de oluşmasına neden olmuş, tsunami 500 kilometreden geniş kıyı hattını vurmuş, binlerce kişi ölmüştü.