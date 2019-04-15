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Yeni bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu

Bilim adamları Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b"ye komşu başka bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu.

Yeni bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu

Bilim adamları Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b"ye komşu başka bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 15:41
Yeni bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu

İtalya'nın Torino Üniversitesinden gök bilimci Mario Damasso ile Yunanistan'ın Girit Üniversitesinden Fabio Del Sordo, ABD'nin California Üniversitesinin düzenlediği "Breakthrough Discuss" konferansında yaptıkları sunumda, "Proxima c" olarak adlandırdıkları potansiyel öte gezegene dair bulgularını paylaştı.

Şili'de La Silla Gözlemevi Yüksek Kesinlikli Dairesel Hız Gezegen Araştırma Aracı'nın (HARPS) verilerini kullanan araştırmacılar, Dünya'ya en yakın öte gezegen "Proxima b"nin etrafında döndüğü kızıl cüce yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesindeki başka bir gezegenin varlığına işaret eden kütle çekim hareketlerinin kayda geçirildiğini bildirdi.

Bilim adamları, söz konusu hareketlerin Proxima b'ye komşu potansiyel bir öte gezegenin varlığına işaret olabileceğini belirtti.

Damasso, varlığının kanıtlanması halinde gök bilim adlandırmalarının mantığı uyarınca "Proxima c" denilmesi gereken gezegenin şimdilik "yalnızca bir öte gezegen adayı" olduğunu vurguladı.

Dünya'ya 4,24 ışık yılı uzaklıktaki, Erboğa (Centaurus) takım yıldızı içinde yer alan Proxima Centauri yıldızı 1915'te İskoç gök bilimci Robert Innes tarafından keşfedilmişti.

Yıldızı spektrometre (tayfölçer) teleskoplarla inceleyen gök bilimciler 2016 yılında yıldızın yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını keşfetmişti. Şimdiye dek keşfedilen Dünya'ya en yakın öte gezegen olan gök cismine "Proxima b" adı verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Öte Gezegen
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