Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97070
ALTIN
239.451
DOLAR
5.6919
STERLİN
7.4555
EURO
6.4057
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi dize getireceklerini sananlara mümkün olmadığını gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi dize getireceklerini...
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için taban puanlar belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mavi Balina ya da Momo siber saldırıdır
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mavi...
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç hafız oldu
Kur'an'ı ezbere okuyan otizmli genç...
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı
Ronaldo ve Messi'nin gol yarışı

İlk kez bir kara deliğin 'olay ufku' görüntülendi

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları M87 Galaksisi'nin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımladı.

İlk kez bir kara deliğin 'olay ufku' görüntülendi

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları M87 Galaksisi'nin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 16:50
İlk kez bir kara deliğin 'olay ufku' görüntülendi

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları, Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takım yıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi görülebiliyor.

Bilim adamları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları imajı dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurdu.

Fotoğrafta süper masif kara deliğin çekim alanına giren ışığın bükülmeleri görülebiliyor.

Fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

Bilim adamları, fotoğrafın ilk kez Albert Enstein'ın yirmi yüzyılın başında Genel Görelilik Kuramı bağlamında var olduğunu öne sürdüğü kara delikler konusunda yapılan ilk doğrudan gözlem olduğunu kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Araştırma, Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Carlos Moedas, kara delik görüntüsünün insanlık için büyük bir bilimsel buluş olduğunu söyledi.

Bilim tarihinin "bu görüntü öncesi ve sonrası" olarak ikiye ayrılacağını belirten Moedas, "Bu projeye katkı sağladığı için Avrupa'yla gurur duyuyorum." dedi.

Moedas, projenin kara deliklerin varlığı hakkında görsel kanıt sağladığını anlattı.

Hayallerin bilime ilham verdiğini ve kara deliklerin uzun zamandan beri insanlarda merak uyandırdığını vurgulayan Moedas, bilim insanlarının katkısı sayesinde kara deliklerin varlığının artık sadece teorik olmadığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Karadelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Muş'ta 11 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 11 milyon yıllık fosiller bulundu
Saldırıda kullandıkları tüfeğe yağ filtresinden susturucu yapmışlar
Saldırıda kullandıkları tüfeğe yağ filtresinden susturucu yapmışlar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim