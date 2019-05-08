Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90782
ALTIN
256.523
DOLAR
6.1781
STERLİN
8.0357
EURO
6.9212
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni...
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı
DGS başvuruları için 'son gün'...
Venezuela'da kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Venezuela'da kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı...
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara...

Dijital teknolojideki yenilikler Google I/O'da

Google'ın, dijital teknolojilerdeki yeniliklerini sergilediği "Google I/O 2019" etkinliği Kaliforniya Mountain View'de başladı.

Dijital teknolojideki yenilikler Google I/O'da

Google'ın, dijital teknolojilerdeki yeniliklerini sergilediği "Google I/O 2019" etkinliği Kaliforniya Mountain View'de başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:30
Dijital teknolojideki yenilikler Google I/O'da

Amerikan teknoloji devi Google, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği "Google I/O"da, dijital teknolojilerdeki yeniliklerini kullanıcılarla paylaşıyor.

Dün başlayan "Google I/O 2019" etkinliği kapsamında, Android başta olmak üzere Google platformlarındaki yeniliklere dair detaylar, yapay zekanın Google servislerinde kullanımı, bulut teknolojisine entegre oyun platformu, nesnelerin interneti ve makine öğrenimi gibi konularda 100'den fazla oturum gerçekleştirilecek.

Katlanabilir telefonlar henüz hazır değil

Google'ın yöneticilerinden Mario Queiroz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Google'ın katlanabilir telefonları şimdilik prototip olarak ürettiğini aktardı.

Queiroz, katlanabilir telefonda şu anda tüketiciye ulaşacak bir üretim modellerinin olmadığını belirtti.

Google I/O'un bugünkü programında, dijital teknoloji meraklılarını ilgilendirecek pek çok başlıkta etkinlik düzenlenecek.

İnternet üzerinden canlı takip edilebilen etkinlik, yarın sona erecek. 

Anahtar Kelimeler:
Dijital
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu
Yeni bir öte gezegenin varlığına dair kanıtlar buldu
İlk kez bir kara deliğin 'olay ufku' görüntülendi
İlk kez bir kara deliğin 'olay ufku' görüntülendi
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim