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Yeni yerli siber güvenlik ürünleri geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Türkiye'de ilk kez Siber Güvenlik Fikir Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren takımlar, bu yıl pazara yeni ürünler sunmayı ve yurt dışı satış başarısına ulaşmayı hedefliyor.

Yeni yerli siber güvenlik ürünleri geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Türkiye'de ilk kez Siber Güvenlik Fikir Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren takımlar, bu yıl pazara yeni ürünler sunmayı ve yurt dışı satış başarısına ulaşmayı hedefliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Nisan 2019 Perşembe 10:22
Yeni yerli siber güvenlik ürünleri geliyor

Siber güvenlik alanında yeni girişimcilerin ticarileşebilir yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Türkiye'de ilk kez Siber Güvenlik Fikir Yarışması yapıldı.

Dünyada ve yurt içinde artan siber tehditlerin de etkisiyle siber güvenlik sektörü hızla büyürken, küresel arenaya sunulabilecek kalitede ürün üretebilme kabiliyeti kazanılması, hem ihracat potansiyeli hem de ülke içindeki kritik siber altyapıların korunması açısından önem taşıyor.

Bu ihtiyaçlardan hareketle, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, Teknopark İstanbul ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi organizasyonuyla ilk defa Siber Güvenlik Fikir Yarışması gerçekleştirildi.

Siber güvenlik alanında yeni girişimcilerin ticarileşebilir yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, ön eleme sonucu seçilen 16 takım yeni iş fikirleri üretmek, olgunlaştırmak, küresel pazar analizi yapmak ve fikirlerinin prototiplerini ortaya çıkarmak için 24 saat boyunca kesintisiz çalıştı.

Sürenin sonunda da her takım, 5 dakika içinde fikirlerinin yenilikçi yönünü, küresel pazar potansiyelini ve takımlarının bu fikri nasıl ticarileştireceklerini anlatarak jüriyi ikna etmeye çalıştı.

Turkcell, NETAŞ, TÜRKSAT, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Telekom gibi bilişim, savunma ve telekomünikasyon sektörünün lider şirketlerinin siber güvenlik birim direktörlerinin de jüri üyesi olduğu yarışmada takımlar, öz geçmiş, teknik birikim, çözümün özgünlüğü, ticarileşme potansiyeli ve küreselleşme vizyonu gibi kriterlere göre puanlandı.

Sonuçta SARP.IO takımı birinciliği elde ederek 30 bin liralık ödülün sahibi olurken, DIATTACK takımı ikinci olarak 20 bin liralık, PHISHTRAPPERS ekibi de üçüncü olarak 10 bin liralık ödülü kazandı.

Ayrıca mansiyon ödülü olarak ilk 7 ekibe Teknopark İstanbul tarafından kuluçka merkezinde ofis imkanı sunuldu. Girişimci takımlar, siber güvenlik sektörünün üst düzey karar vericileriyle tanışarak geri bildirim ve tavsiye alma şansını da yakaladı.

Yeni ürünler pazara çıkıyor

Ahmet Kuruköse tarafından kurularak Ağustos 2018'de Teknopark İstanbul'da SOCRadar projesiyle faaliyete geçen SARP.IO, yarışmada 24 saat içinde web sayfalarının kod bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaya yönelik WebSite Radar isimli projelerinin prototipini üretmeyi başardı. Şirket, bu yıl içinde ilk yurt dışı satışını yapmayı amaçlıyor.

Sercan Okur, Osman Bahri Vargeloğlu, Ali Aydın Koç ve Nebi Şenol Yılmaz'ın oluşturduğu DIATTACK takımı, büyük veri içinde farklı sistemlerden toplanan verilerin yapay zeka ve makina öğrenmesi kullanılarak gerçek zamanlı atak tahmini ve risk önleme için kullanacak bir ürün geliştirerek pazara sunmayı hedefliyor.

Bekir Akgül, Mustafa İran, Veysel Tuna, Ahmet Kotan ve Samet Atalar'dan oluşan PHISHTRAPPERS'ın da oltalama saldırılarına karşı kurumlara yönelik geliştirecekleri ürünün yıl sonunda pazara sunulması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Yerlisibergüvenlik
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