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Yapay zekalı robotlar TEKNOFEST'te boy gösterecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "Samsun'da yapay zeka temasıyla düzenlediğimiz Uluslararası Robot Yarışması'nda yarışan ekiplerden belirli bir grup, TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacak." dedi.

Yapay zekalı robotlar TEKNOFEST'te boy gösterecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "Samsun'da yapay zeka temasıyla düzenlediğimiz Uluslararası Robot Yarışması'nda yarışan ekiplerden belirli bir grup, TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacak." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:45
Yapay zekalı robotlar TEKNOFEST'te boy gösterecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Samsun'da yapay zeka temasıyla düzenledikleri Uluslararası Robot Yarışması'nda yarışan ekiplerden belirlenecek belirli bir grubun, eylül ayında İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacağını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yılki teması "yapay zeka uygulamaları" olarak belirlenen ve Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na ilişkin bilgi verdi.

2017 yılında düzenlenen 12. Uluslararası MEB Robot yarışmasının 11 ülkeden 2 bin 834 robotla düzenlendiğini, 2019'da ise rekor düzeyde katılım olduğunu belirten Özer, "10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen yarışmaya 879 kurum 3 bin 849 robot ile başvuru yaptı. Ayrıca yarışmaya 16 ülke başvuruda bulundu ve 28 takımla katılım sağladı. Yarışmaya, 6 binin üzerinde katılım oldu." dedi.

Yarışmanın açılışının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlendiğini hatırlatan Özer, "Önceki yıllara göre hem ulusal hem de uluslararası katılım üst düzeyde gerçekleşti. Diğer taraftan bu sene yarışmanın ana temasını yapay zeka olarak belirleyerek bu teknolojiye dikkati çektik. Böylesine büyük bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve organizasyon ekibinde fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarışmaya katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK Başkanlığımıza, Samsun Valiliğimize ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Mahmut Özer, "Yarışmada yer alan hızlı çizgi izleyen, tasarla-çalıştır ve yumurta toplama kategorilerinde yarışan ekiplerden belirlenecek belirli bir grup 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılacak olan TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacak." ifadesini kullandı.

Robot yarışmasında dereceye giren okullar

Özer'in verdiği bilgiye göre, yarışmada dereceye giren lise ve üniversiteler şöyle:

- "Çizgi izleyen" kategorisinde Kastamonu Merkez Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk üç derecede ödül

- "Endüstriyel robotik kol" kategorisinde Eskişehir Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve ikincilik, Kocaeli İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük.

- "Hızlı çizgi izleyen" kategorisinde, İstanbul Ataşehir İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi birincilik, Çanakkale Lapseki İÇDAŞ-ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikincilik, Giresun Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük.

- "İnsansı robot" kategorisinde İstanbul Üsküdar Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi birincilik, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ikincilik ve üçüncülük.

- İnsansız Hava Aracı (Mini Drone) kategorisinde Karaman Merkez Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve üçüncülük, Konya Selçuklu Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikincilik.

- "Mini Sumo" kategorisinde, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve ikincilik, Kocaeli Başiskele Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük.

- "Robotino" kategorisinde, Konya Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve üçüncülük, Şanlıurfa Haliliye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikincilik.

- "Serbest proje" kategorisinde, Konya Karatay Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi birincilik, İstanbul Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikincilik, Özel BİLFEN Kayseri Fen Lisesi üçüncülük ödüllerini kazandılar.

- "Sumo" kategorisinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi birincilik ve ikincilik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi üçüncülük. 

- "Tasarla çalıştır" kategorisinde, Karabük Üniversitesi birincilik, Konya Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikincilik, Özel BİLFEN Üsküdar Fen Lisesi üçüncülük.

- "Temalı" kategoride, Eskişehir Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve üçüncülük, Kocaeli İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikincilik.

- "Yumurta toplama" kategorisinde, Ankara Polatlı Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Birincilik, Şanlıurfa Haliliye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İkincilik, Hatay Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük.

- Ankara Sincan Özel Ankara Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "en iyi tasarım" ödülü

- Samsun Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Fair-Play ödülü

- İstanbul Silivri Atatürk Anadolu Lisesi de Jüri özel ödülü

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