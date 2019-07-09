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'Uzay yelkenlisi' LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi

Uydunun, yelken işlevi gören kanatları sayesinde Güneş ışığındaki fotonların itiş gücüyle Dünya yörüngesini katetmesi amaçlanıyor.

'Uzay yelkenlisi' LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi

Uydunun, yelken işlevi gören kanatları sayesinde Güneş ışığındaki fotonların itiş gücüyle Dünya yörüngesini katetmesi amaçlanıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 12:42
'Uzay yelkenlisi' LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi

Planetary Society tarafından geliştirilen solar yelkenli uydu "Light Sail 2", yörüngeden çektiği ilk fotoğrafları Dünya'ya yolladı.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan bilim cemiyeti Planetary Society, 25 Haziran'da uzaya gönderilen Light Sail 2 uydusunun Dünya'yla ilk bağlantısını yaptığı ve yörüngeden çektiği fotoğrafları gönderdiğini bildirdi.

Cemiyet, Light Sail 2'nin kameraları tarafından kaydedilen, yörüngedeki gün batımı sırasında, Dünya'nın Güneş'ten gelen ışık huzmeleri arasından silüet olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Cemiyet ayrıca uydunun yörüngedeki konumunun canlı olarak izlenmesini ve üzerindeki iki balık gözü mercekli kameranın kaydettiği görüntülere çevrimiçi erişebilmesini sağlayacak bir internet uygulamasını hizmete sunduklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve somun ekmek büyüklüğündeki uydunun, sonraki aşamada, alüminyum folyoya benzer hafif ve ışığı yansıtan malzemeden yapılmış kanatlarını açıp, tıpkı bir yelkenlinin rüzgar enerjisiyle yol alması gibi, Güneş ışınlarıyla yayılan fotonların itiş gücüyle Dünya yörüngesini katetmesi hedefleniyor.

Light Sail 2'nin dört parçadan oluşan solar kanatları açıldığında uydu, kare şeklinde ve boks ringi genişliğinde bir solar yüzeye dönüşüyor. Proje yöneticileri uydunun birkaç gün içinde form dönüşümünü tamamlayarak yörünge yolcuğuna başlamasını öngörüyor.

Amerikalı jeofizik doktoru ve televizyon programcısı Bill Nye'ın öncülük ettiği proje tamamen bağışçıların desteğiyle finanse edildi. İnternetten yürütülen bağış kampanyasına 40 binden fazla kişi 1 dolardan 1 milyon dolara kadar bağışlarla katkıda bulunmuştu.

Uydunun ilk hali "Light Sail", 2015 yılında uzaya fırlatılmış, solar kanatların açılması ve fotonların itişiyle hareket etme özellikleri test edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
UzayYelkenli
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