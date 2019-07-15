Üniversitelilerden 'Ses Konumu Tespit Sistemi'

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliğinde okuyan Muhammet Uras, İbrahim Bağlıca ve Halil Mert Kaya, sesin kaynağını çok kısa sürede bulmayı sağlayan ve oldukça ucuza mal edilebilen proje yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, danışman öğretmenleri Doç. Dr. Ahmet Bingü'nün destekleriyle yaklaşık 5 ay süren çalışma sonucunda "Ses Konumu Tespit Sistemi" hazırladı.

Sistem, sesin varış süresini, hızını, yönünü ve koordinatlarını tespit ederek, kontrol paneli aracılığıyla hedefin noktasını, açısını ve mesafeyi kullanıcıya bildiriyor.

Öğrenciler, TÜBİTAK'ın Kayseri'de düzenlediği bölge sergisinde "Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisi"nde birincilik elde eden projelerini alacakları destekle geliştirmeyi hedefliyor.

Öğrencilerden Muhammet Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümlerinde savunma sanayi, optik haberleşme ve akustik gibi birçok alanda uygulamalı eğitim aldıklarını söyledi.

Son sınıfta bitirme projesi olarak "Ses Konumu Tespit Sistemi"ni geliştirdiklerini anlatan Uras, Türk Silahlı Kuvvetlerine faydalı olacak bir çalışma yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Askerlerin kolundaki saate entegre olabilecek"

Uras, bir mikro işlemci kullanarak sesin kaynağının analiz edilebilmesini sağlayan sistem geliştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlk olarak bir çözüm kümesi oluşturduk. Bu çözüm kümelerin temel mantığı, yol eşittir hız çarpı zaman. Yani sesin hızı belliydi, sadece bilmediğimiz bir şey vardı, o da sesin geldiği noktayla dinleyici arasındaki mesafe. Bunu da bir karenin dört köşesine yerleştirilmiş mikrofonlarla tespit ediyoruz. Bu mikrofonlar herhangi bir noktadan gelen sesi analiz ediyor ve mikro işlemcimiz varış sürelerini hesaplıyor. Sesin hızını çekiyoruz böylelikle sesin yönünü ve koordinatlarını bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda kontrol panelimiz var, bu kontrol panelinde hedefin noktasını, açısını ve mesafeyi bildiriyor. İleriki süreçte bu sistem, askerlerin kolundaki saate entegre olabilecek. Bu sistem ileriki süreçlerde insansız hava araçlarıyla da kullanılabilecek. Sistem ateşli silahlarla yapılan atışların yerini tespit etmeyi sağlıyor ve bize kontrol paneliyle konumu bildiriyor."

"Proje 500 liraya mal oldu"

Öğrencilerden İbrahim Bağlıca da benzer projelerin bulunduğunu ancak çok yüksek maliyetlerle üretildiğini kaydetti.

Mekanik tasarımı yapıldıktan sonra saha testlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Bağlıca, "On metrekarelik bir alanda profesyonel olmasa da bir test yaptık. Testimiz tam profesyoneldi ancak test araçlarımız tam profesyonel değildi. Patalı silahlarla denedik. Resmi kurumlardan gerekli izinler aldıktan sonra askeri alanlarda profesyonel silahlarla test yapabiliriz. Sistem, AFAD'ın çalışmalarında da rol alabilir. Asıl amacımız bir keskin nişancı saldırısında yer tespitini sağlayabilmek." dedi.

Bağlıca, gelişim aşamasında bulunan sistemlerini sponsor desteğiyle daha ileri seviyelere ulaştırmak istediklerine dikkati çekerek, "Proje 500 liraya mal oldu. TÜBİTAK'ın Kayseri Bölge Sergisi'nde birincilik elde ettik. Şimdi İstanbul Teknofest'te sadece birincilerin yarıştığı yarışmaya katılmaya hak kazandık." diye konuştu.

Öğrencilerden Halil Mert Kaya da projeye destek olabilmek amacıyla katıldığını belirtti.

Projenin yazılım kısmıyla ilgilendiğini anlatan Kaya, üzerinde çalıştıkları ve geliştirdikleri sisteme yeni ekleyecekleri özellikle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Askerlerimiz belirli bir mesafe ve düzende olduğu için sistem belirlenmiş çaptaki ateş sesini algılamıyor. Bu yenilik sayesinde sistem sadece karşı taraftan gelen sesleri algılayarak dost düşman ayrımı yapabiliyor. Bu sisteme dost ateşi bölgesi ismini vereceğiz."