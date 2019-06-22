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'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak

Türkiye, 5 ülke ile katılımcısı olduğu A400M Projesi kapsamında 8'inci uçağını teslim aldı.

'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak

Türkiye, 5 ülke ile katılımcısı olduğu A400M Projesi kapsamında 8'inci uçağını teslim aldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:59
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kaleA400M, diğer ülkelere verilecek hizmetler ve uçağın yeni müşterileriyle Türkiye'ye kazandıracak.

A400M uçaklarının Türkiye'ye teslimatı sürüyor.

Türkiye'nin, Hava Kuvvetlerinin taktik ulaştırma görevleri ihtiyacının karşılanması amacıyla dahil olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 8'inci uçak, üretildiği İspanya'nın Sevilla kentinde tamamlanan test ve kabul faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye getirilerek Kayseri 2'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına konuşlandırıldı.

Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan 8’inci uçak, daha önce Hava Kuvvetleri envanterine alınmış diğer 7 uçağa göre daha üst konfigürasyona sahip bulunuyor. Uçak, Hava Kuvvetlerini güçlendirip, ülke savunmasına katkı sağlayacak.

Türkiye, A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülke arasında yer alıyor. Türkiye, toplam 10 adet A400M uçağını 2022 yılı başına kadar envanterine katacak.

Yerli katkıyla gökyüzünde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.

A400M uçağının Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı, Arka Üst Kaçış Kapağı ve Kuyruk Konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenlerinin (Spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motoru kullanılıyor. Motor konusunda EPI’nın alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de yer alıyor.

Diğer ülkelerin uçaklarına hizmet verilecek

A400M Projesi kapsamında Türkiye, kabiliyet kazanımlarına da devam ediyor. Uçakların nihai konfigürasyonlarına ulaşmasını sağlayacak retrofit (güçlendirme çalışmaları) faaliyetleri 2020 yılından itibaren Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Kazanılan kabiliyetle A400M kullanıcısı diğer ülkelerin uçaklarının da retrofit faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Küresel Servis Desteği Sözleşmesi imzalanıyor

Proje kapsamında envantere giren ve girecek uçaklarının lojistik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gelecek ay Küresel Servis Desteği Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girecek.

Sözleşmeyle, Airbus tarafından katılımcı ülkelerin ortak ihtiyaçları ile ülkelere özel lojistik ihtiyaçlar göz önüne alınarak lojistik destek hizmeti sağlanacak.

Yeni müşteri hedefi

Geçen hafta imzalanan Yeniden Düzenleme Sözleşme Değişikliği, projenin finansal açıdan rahatlamasını sağlarken, uçakların sözleşmede yer alan tüm yetenekleriyle teslim edilmesi ve retrofit takviminin güncellenmesi konusundaki yol haritasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Bu gelişme ile beraber A400M uçağının potansiyel müşterilere ulaşabilmesinin de yolu açıldı.

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UçanKale
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