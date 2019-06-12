Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92988
ALTIN
250.089
DOLAR
5.8154
STERLİN
7.4167
EURO
6.5880
Bakan Gül ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
Bakan Gül ABD'de FETÖ elebaşının...
Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist...
İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness yolunda
İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness...
Tunceli'deki çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu
Tunceli'deki çatışmada yaralanan 2 asker...
'Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait'
'Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait'

Uber 'uçan taksi' için 3 şehir belirledi

Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Avustralya’nın Melbourne, ABD'nin Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etti.

Uber 'uçan taksi' için 3 şehir belirledi

Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Avustralya’nın Melbourne, ABD'nin Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:07
Uber 'uçan taksi' için 3 şehir belirledi

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson, yaptığı yazılı açıklamada, Melbourne, Dallas ve Los Angeles'in ‘‘uçan taksi’’ (Uber Air) uygulamasında pilot kentler olarak seçildiğini, Melbourne’deki test uçuşlarının 2020’de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını belirtti. 

Avustralya pazarına girdikleri 2012 yılından bu yana taşıdıkları 3,8 milyondan fazla yolcunun, ülkede Uber’in benimsendiğini gösterdiğini ifade eden Anderson, uygulamanın Melbourne’ün ardından yakın bir zamanda ülkenin diğer şehirlerinde de başlatılacağını bildirdi.

Federal ve eyalet hükümetlerinden önemli oranda destek gördüklerini vurgulayan Anderson, ‘‘Avustralya hükümetleri ulaşım ve gelecekteki taşımacılık teknolojisine, ileriye dönük bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu, benzersiz demografik ve coğrafi faktörlerin yenilik ve teknoloji kültürüyle birleştiğinde, Melbourne'ü Uber Air için mükemmel bir üçüncü pilot şehir yapıyor.’’ ifadelerini kullandı. 

Uygulamanın küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanıyor

Dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük ve elektrikli uçaklarla başlatılması planlanan uygulamada, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması öngörülüyor.

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA) tarafından 29 Aralık 2018'de yapılan açıklamada, "uçan taksi" uygulamasının oldukça güvenli ve uygulanabilir bir çözüm olduğunu ifade edilerek sistemin başlatılması için herhangi bir engelin bulunmadığı belirtilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
UçanTaksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Karidesten Uzaya' projesi dünya şampiyonluğu getirdi
'Karidesten Uzaya' projesi dünya şampiyonluğu getirdi
Hürkuş'tan kazanılan deneyim Gökbey'i daha hızlı gökyüzüne taşıyacak
Hürkuş'tan kazanılan deneyim Gökbey'i daha hızlı gökyüzüne taşıyacak
Gün kurusu kayısı deney hayvanlarının kırmızı kan hücrelerini artırdı
Gün kurusu kayısı deney hayvanlarının kırmızı kan hücrelerini artırdı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim