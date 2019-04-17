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TUSAŞ'tan Üretim Eğitim Merkezi

TUSAŞ, Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı ve TUSAŞ Akademi bünyesinde teknisyenlerin verim ve yetkinliklerini artıracak Üretim Eğitim Merkezi açtı.

TUSAŞ'tan Üretim Eğitim Merkezi

TUSAŞ, Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı ve TUSAŞ Akademi bünyesinde teknisyenlerin verim ve yetkinliklerini artıracak Üretim Eğitim Merkezi açtı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:34
TUSAŞ'tan Üretim Eğitim Merkezi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ), yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ın üretim, kalite ve eğitim ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen merkezle teknisyenlere yetkinlik kazandırılacak. 

Teknisyenlerin bireysel kalite performansını artırması öngörülen merkezde iş sağlığı ve güvenliği, üretim dokümanı okuma, el aletleri kullanma, bağlayıcı uygulamaları, ölçü aletleri kullanma ve temel montaj eğitimleri verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Şirketimiz nezdinde oluşturduğumuz yeni projelere doğru katkılar sağlayacak nitelikte önerilere her zaman açığız. Bunlar arasında yer alan Üretim Eğitim Merkezi, teknisyenlerimizin havacılık alanında profesyonel hayata hızlıca giriş yapmalarını sağlayacak. Üretim ve kalite ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar teoride sınırlı kalmayacak. Teknisyenlerimizi pratikte de verimli, kaliteli ve en önemlisi iş sağlığı kurallarına uyumlu olarak eğiteceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Tusaş
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