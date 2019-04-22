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Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtaya yönelik çalışmalarda iş birliği ağını genişletiyor.

Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtaya yönelik çalışmalarda iş birliği ağını genişletiyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:08
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

Türkiye, 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlamasının ardından Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında ilk iş birliği protokolünü Belarus ile imzalayarak, kutup çalışmalarındaki ağını genişletti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 16 Nisan'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, iki ülke arasında diplomatik ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra bilimsel alanda yürütülecek ortak çalışmalar için de zemin hazırladı. Bu kapsamda, Antarktika'daki Bilimsel ve Teknik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Belarus Bilimler Akademisi Başkanı Vladimir Gusakov tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptıyla Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında ilk iş birliği protokolü hayata geçirilmiş oldu.

Bilimsel, teknik ve lojistik çerçeve

Taraflar arasında eşitlik ve karşılıklı fayda ilkesine dayanan mutabakat zaptı, kutup bölgelerinde bilimsel, teknik ve lojistik iş birliği için çerçeve sunacak.

Söz konusu mutabakat zaptına göre Türkiye ve Belarus, kutuplar konusunda ortak araştırmalar yapacak, Antarktika'da yürütülecek bilimsel araştırma ve lojistik programlarının planlanmasında birlikte hareket edecek. İki ülke kıtada gerçekleştirilecek faaliyetlere, önde gelen bilim insanları ve uzmanların değişimi yoluyla teknolojik ve lojistik destek sağlayacak.

Türkiye ve Belarus'un kutup çalışmalarında ortak konferanslar, seminerler ve toplantılar düzenlenmesi, Antarktika'da bilimsel araştırmalarda karşılaşılan sorunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılması planlanıyor.

Antarktika doğasının korunması önceliklerden

İki ülke bilim insanları, iş birliği yapılan projeler kapsamında ortak ekipman ve numune kullanımına gidecek, iş birliği yapılan projeler kapsamında bilimsel ve teknik bilgi paylaşımı yapacak. Türkiye ve Belarus, Antarktika'da gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara ilişkin ortak yayınlar hazırlayacak.

İki ülke arasındaki bilimsel iş birliğinin öncelikleri ise kıtada çevrenin korunması, insan faaliyetlerinin Antarktika doğası üzerindeki etkisinin ve oluşturduğu kirliliğin izlenmesi olacak.

Antarktika'da yer kabuğunun, buz tabakası ve denizlerdeki buzulların dinamiğinin anlaşılması amacıyla yeni bilimsel araçların geliştirilmesi, bilimsel iş birliğinin diğer önceliklerini oluşturacak.

Son Güncelleme: 22.04.2019 12:32
Anahtar Kelimeler:
Belarus
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