Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 150 okula 3D yazıcı hediye etti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, "Pek çok gencimiz TEKNOFEST'teki yarışmalar sayesinde inanılmaz bir deneyim elde ediyorlar ve onlar inşallah bundan birkaç yıl sonra Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerini kuracaklar. Türkiye'nin büyük teknoloji şirketlerinin Ar-Geçalışmalarına öncülük edecekler." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İstanbul’da bulunan ve TEKNOFEST 2018’e en çok öğrenci katılımı sağlayan 150 okula donanım desteği amaçlı 3D yazıcı hediye etti.

Tamamı yerli ve milli üretim olan 3D yazıcılar, Bilim Üsküdar’da düzenlenen özel bir törenle okul yöneticilerine teslim edildi.

Törende konuşma yapan Kacır, dünya genelinde baş döndürücü şekilde gelişen teknoloji trendlerine dikkati çekerek Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaların önemini ele aldı.

Otonom araç teknolojilerinin dünyada hızla yaygınlaştığını anlatan Kacır, "Otonom araç teknolojisi 15 yıl önce ABD'de üniversite öğrencilerinin dahil olduğu bir yarışmayla ortaya çıktı. O yarışmayı kazanan takım bugün bu alanda öncü start up'lardan birini kurdu. Yarışmaya katılan pek çok yarışmacı ya şirketler kurdular ya da var olan büyük mühendislik şirketlerinin Ar-Ge takımlarında yer aldılar. Aradan 15 yıl geçti ve bu teknoloji artık dünyada ticarileşebilir bir hale geldi." bilgilerini verdi.

Türkiye Teknoloji Takımı ve bakanlık olarak TEKNOFEST'i, büyük teknolojilerin Türkiye'den doğması ve dünyaya açılması için büyük bir kaldıraç olarak gördüklerini söyleyen Kacır, şöyle konuştu:

"Pek çok gencimiz TEKNOFEST'teki yarışmalar sayesinde inanılmaz bir deneyim elde ediyorlar ve onlar inşallah bundan birkaç yıl sonra Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerini kuracaklar. Türkiye'nin büyük teknoloji şirketlerinin Ar-Ge çalışmalarına öncülük edecekler ve inşallah hep birlikte Milli Teknoloji Hamlesini, yani bu ülkenin yüksek teknolojilerini milli ve özgün olarak üretmesi sürecini hayata geçireceğiz."

"Gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Mehmet Fatih Kacır, kendisinin de bir öğretmen eşi olduğunu ifade ederek, öğretmenliğin yalnızca okul duvarları arasında yapılmadığını, öğretmenliğin yaşam boyu öğrenme ve öğretme heyecanı anlamına geldiğini kavradığını söyledi.

Kacır, Türk teknoloji ekosistemini güçlendirmek ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek için ivme unsuru olarak gördükleri TEKNOFEST'e, okullarından yoğun katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Siz değerli öğretmenlerimiz öğrencileri TEKNOFEST'e getirerek ve o heyecanı onlara yaşatarak göstermiş oldunuz. Biz inanıyoruz ki oraya gelen on binlerce gencimiz içlerindeki o heyecanla birlikte çok farklı işler yapmanın ümidini ve iddiasını taşıyabilir hale geldiler.

Onların içinden birkaç tane Vecihi Hürkuş çıksa, birkaç tane Nuri Demirağ çıksa, birkaç tane Bayraktar'lar çıksa... Allah'ın izniyle bu ülke hedeflerine ulaşır diye umut ediyoruz. Bu ümitle gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kacır, festivale pek çok öğrencisi ve eğitimci kadrosuyla katılan okullara 3D yazıcı hediye etmeyi çok önceden planladıklarını ifade ederek, "Yabancı 3 boyutlu yazıcıları hediye etmeye elbette ki gönlümüz el vermedi. Sağ olsun yine genç bir girişimci Ahmet Alpat, Yıldız Teknopark'ta bu yazıcıları geliştirdi. Önce küçük bir atölyeyle başladı, şimdi yavaş yavaş büyüyor. İnşallah bunları dünyaya ihraç eder hale gelecek... Bu arada yazıcıların markası olan Alya da Ahmet'in kızının adı..." dedi.

Bu sözler üzerine Ahmet Alpat, salondaki öğretmenlerden ve diğer katılımcılardan yoğun alkış aldı.

"Yardım gerektiğinde yanınızda olacağız"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin gelişmesine destek olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bayraktar, okulların temsilcisi olan öğretmenlere ve idarecilere, çalışmalarında başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Sizlerden ricamız bu yazıcılar 24 saat çalışsınlar ve ülke olarak yoğun bir şekilde kendi üretimlerimizi, prototiplerimizi geliştirelim. Bizler de oluşturacağımız iletişim noktalarıyla sizlerle irtibatta olacağız. Yazıcıların kullanımıyla, proje geliştirilmesiyle ilgili yardım gerektiğinde sizin yanınızda olacağız."

Açılış konuşmalarının ardından Kacır ve Bayraktar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya sembolik 3D yazıcı hediye takdiminde bulundu. Böylece vakıf 150 okula 3D yazıcı hediye etti.

Bu sene festivale 1 milyon katılımcı bekleniyor

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Geçen yıl yarım milyondan fazla ziyaretçisi ile dikkati çeken TEKNOFEST'in bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısı ise 1 milyonun üzerinde.

Kodlama ve yapay zeka eğitimleri veriliyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında; gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor.

Vakıf aynı zamanda Türkiye genelinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleriyle de özel yetenekli gençlere, kodlamadan siber güvenliğe, nanoteknolojiden yapay zekaya 36 aylık özel bir eğitim programı sunuyor.

Türkiye’nin yetenekli çocuklarına erken yaştan itibaren bilim ve teknoloji dersleri sunan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde, yaşları 10 ile 16 arasında değişen öğrenciler eğitim görüy