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Türkiye'nin ilk 'rüzgar tüneli'

Savunma, uçak ve otomotiv sanayisi gibi önemli alanlara ilişkin yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına olanak sağlayacak Türkiye'nin ilk rüzgar tünelinin yapımı tamamlandı.

Türkiye'nin ilk 'rüzgar tüneli'

Savunma, uçak ve otomotiv sanayisi gibi önemli alanlara ilişkin yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına olanak sağlayacak Türkiye'nin ilk rüzgar tünelinin yapımı tamamlandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:39
Türkiye'nin ilk 'rüzgar tüneli'

Savunma, uçak ve otomotiv sanayisi gibi önemli alanlara ilişkin yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına olanak sağlayacak Türkiye'nin ilk rüzgar tünelinin tamamlandığı belirtildi.

Toplam 25 milyon liraya mal olan yatırım hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, ODTÜ Rüzgar Tüneli adı verilen test merkezi projesiyle Türkiye'nin böyle bir merkeze sahip 8. ülke konumuna geleceğini söyledi.

Ekinci, merkezde, sanayi sektöründeki parçaların aerodinamik, ısı, ışık gibi faktörlerle dayanıklılık testleri gerçekleştirilmesinin yanında uzay araçlarının yüksek güvenirlik gerektiren testlerinin de yapılacağını anlattı.

Projenin OSTİM'deki Sey Metal firmasına ait olduğunu dile getiren Ekinci, Firmanın projeyi ODTÜ'den aldığını, 24 ayda tamamladığını ve tesisin 0,3 mach rüzgar hızına sahip, üç farklı test odasına sahip olduğunu bildirdi.

Gerekli izolasyonların sağlanması halinde, tesiste aynı anda üç testin gerçekleştirilebileceğine işaret eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk rüzgar tüneli inşaatı 1930'lu yıllarda başlamış ancak bitirilememiştir. Bugün ise 8 genç mühendis tarafından yapımı tamamlanan Test Merkezi, OSTİM'deki başarı hikayelerinden biridir. Projenin sahibi ODTÜ Rüzgar Enerjisi ve Araştırma Merkezi, yazılım ise Kanadalı bir firma tarafından yapıldı. Sey Metal ise bu projenin hem uygulayıcısı, hem yapımcısı oldu ve bütün sorumluluğu üzerine aldı. Söz konusu tesis şirket tarafından başlangıçta yüzde 52 olan yerlilik oranı yüzde 95'e çıkarılarak tamamlandı. Yerlilik oranındaki artış, şirket bünyesindeki mühendislerin çabalarıyla gerçekleşti."

Tünelde yapılacak testler

Ekinci, saatte 360 kilometre hıza kadar çıkabilen tüm araçların aerodinamik, izolasyon, rüzgar testlerinin tesis bünyesinde gerçekleştirilmesinin sektör açısından test maliyetlerini düşüreceğini ifade etti.

Tamamlanan ODTÜ Rüzgar Tüneli'nin 2-2,5 yıl içinde yatırım masrafını amorti edeceğini anlatan Ekinci, "Test yaptırmak isteyen sanayici, kurum ve kuruluş yerli ve milli test merkezini kullanarak test maliyetlerini azaltacak. Örneğin Almanya'da sektörüne göre değişen testlerin günlüğü 20-60 bin lira maliyete kadar çıkabiliyor." dedi.

Ekinci, tesisin bir çok sektör tarafından iyi bilinen ve ihtiyaç duyulan bir tesis olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Rüzgar tüneli, aynı zamanda Türkiye'nin stratejik olarak ihtiyaç duyduğu bir tesis. Herhangi bir ürün dışarıda test ettirildiğinde ürünün test edilmesinin yanında ürüne yönelik bilgilerin gizliliği konusunda da şüpheler oluşabilir. Ancak ülkenizde bu testleri yapmanız halinde ürün gizliliğini muhafaza edebilirsiniz."

Ekinci, sanayinin gelişmesiyle gelecekte yurt içinde testlere taleple doğru orantılı olarak, rüzgar test tüneli sayısının artacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
RüzgarTüneli
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