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Türkiye'de oyun ihracatı 10 milyar dolara çıkacak

Monster Notebook Üst Yöneticisi Yılmaz, Türkiye'nin oyun yazılımındaki ihracatının 1,1 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor." dedi.

Türkiye'de oyun ihracatı 10 milyar dolara çıkacak

Monster Notebook Üst Yöneticisi Yılmaz, Türkiye'nin oyun yazılımındaki ihracatının 1,1 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor." dedi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:11
Türkiye'de oyun ihracatı 10 milyar dolara çıkacak

Monster Notebook Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, Türkiye'nin oyun yazılımındaki ihracatının geçen yıl 500 milyon dolardan 1,1 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yılmaz, Monster bilgisayar olarak marka tescili yaptıkları 2001 yılından bu yana en büyük ideallerinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Biz bilgisayar üreticisi bir marka değiliz. Biz oyun bilgisayarı, performans bilgisayarı üreticisiyiz. Oyun bilgisayarı bizim çok güçlü bir şekilde sahiplendiğimiz bir alan. Çok küçük yaşlardaki çocuklardan, 70 yaşındaki insanlara kadar herkes, oyun bilgisayarı dediğiniz de bizim markamızı bilir." ifadelerini kullandı.

Bulut tabanlı oyun sistemlerinin geleceğine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, bulut teknolojisi ile oyun oynamanın çok önemli bir değişimin ilk adımı olduğunu vurguladı. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Aslında sadece oyun sektöründe değil, önümüzdeki dönemde pek çok alanda önemli değişimler olacak. Sürücüsüz araçlar ve drone ile seyahat edebilme gibi yenilikler hayatımız ciddi bir şekilde değiştirecek. Özellikle 5G hayatımıza girdiğinde büyük bir değişim olacak. Ancak önümüzdeki 5 yıl için bu sistemlerin istenilen düzeye gelmesinin Türkiye ve benzeri coğrafyalarda çok hızlı olamayacağını ve bir anda bu değişimin gerçekleşemeyebileceğini düşünüyoruz. 5 yıllık süreç içerisinde biz de iş birliği yaptığımız markalarla birlikte oyuncuların markası olmaya devam edeceğiz. Bilgisayarlar zaman içerisinde form değiştirebilir. Bir gün bir kıyafet şeklinde form alan bir bilgisayar satıcısı olabiliriz ya da oyun platformunda bir bileşen olarak kullanılıyor olabiliriz ya da bir simülatörün içerisinde de kullanılıyor olabiliriz. Form değiştirse de güçlü bilgisayarlara olan ihtiyaç önümüzdeki yıllarda da devam edecektir."

Türkiye'de 32 milyon civarında oyuncu olduğunu belirten Yılmaz, bu oyuncuların büyük kısmının mobil oyuncu olduğunu söyledi.

Ülkemizde oyun yazılımı üreten şirketlerin çok büyük bir hızla büyüdüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Bundan iki sene önce Türkiye'nin oyun yazılımındaki ihracat 500 milyon dolar seviyesindeyken geçen sene 1,1 milyar dolar seviyesine çıktı. Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatın 10 milyar dolarlar seviyesinde olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu çok hızlı büyüyen bir pazar. 32 milyonluk oyuncunun yaklaşık 4 buçuk milyonu bütün platformlarda oyun oynayan 'hardcore' diyebileceğimiz, oyunu hayatının bir parçası olarak gören kişiler. Biz bu profili hedefliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOyun İhracatı
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