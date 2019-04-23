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Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı konfigürasyonda Ejder Yalçın zırhlısı teslim eden Nurol Makina, talep üzerine aracın ambulans sürümünü üretti.

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı konfigürasyonda Ejder Yalçın zırhlısı teslim eden Nurol Makina, talep üzerine aracın ambulans sürümünü üretti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 12:14
Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk savunma sanayisinin yurt içinde ve dışında ilgili gören Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, güvenlik güçlerini korumanın yanında ambulans olarak hayat kurtaracak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nurol Makina ve Sanayi AŞ, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19),10 ülke tarafından tercih edilen, birçok ülkede de yeni sözleşmeler için görüşmeleri devam eden araç ailesinin en güncel versiyonlarını sergileyecek.

Nurol Makina, mevcut ve yeni ürünleri ile savunma ve anayurt güvenliği alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ihracata yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bugüne kadar kullanıcılara 500'ün üzerinde araç teslim eden şirket, toplamda ise binin üzerinde aracı kullanıma sundu. Yaklaşık 500 aracın teslimatı için de çalışmalar sürdürülüyor.

Nurol Makina ürün ailesinden Ejder Yalçın, Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ni taşıyan zırhlı muharebe aracı ve zırhlı ambulans konfigürasyonlarıyla vitrine çıkacak. Ejder Yalçın'ın zırhlı ambulans konfigürasyonu ilk kez IDEF'19'da sergilenecek.

Nurol Makina ve Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, AA muhabirine, Ejder Yalçın'ın, gelişimini, farklı görevlere yönelik konfigürasyonlarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı konfigürasyonda Ejder Yalçın teslim ettiklerini belirten Karel, aracın ambulans sürümünü IDEF'19’da tanıtacaklarını bildirdi.

Farklı konfigürasyonlar için yoğun çalışma

Karel, tasarımında, bugünün muharebe sahasının ihtiyaçları göz önünde bulundurulan Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans’ın, tüm işlevleri ve kabiliyetleriyle askeri ambulans standartlarına uyumlu şekilde geliştirildiğini ifade etti. Karel, şöyle konuştu:

"Koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesi ile sınıfının lideri konumunda bulunan Ejder Yalçın’ın farklı konfigürasyonları arasında Patlayıcı İmha Aracı, Hava Savunma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Muharebe Aracı, KBRN Keşif Aracı, Personel Taşıyıcı, Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Aracı, Zırhlı Ambulans ve Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı yer alıyor. Uluslararası kullanıcıları ile imzaladığımız sözleşmeler doğrultusunda, aracın farklı konfigürasyonları ile ilgili çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Ejder Yalçın da zırhlı ambulans versiyonu ile dünyanın tercihi olmaya devam edecek."

Anahtar Kelimeler:
TürkZırhlısı
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