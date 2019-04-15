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'Türk uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'nın yeni pilotlarının eğitimi için hazırız'

Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, "İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 7 yıl içinde 5 bin pilota ihtiyaç duyulacak. Pilotlarımızın uçaklarımızla eğitilmesine talibiz." dedi.

'Türk uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'nın yeni pilotlarının eğitimi için hazırız'

Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, "İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 7 yıl içinde 5 bin pilota ihtiyaç duyulacak. Pilotlarımızın uçaklarımızla eğitilmesine talibiz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 13:35
'Türk uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'nın yeni pilotlarının eğitimi için hazırız'

Almanya'da üretim yaptıkları uçakları Türkiye'ye taşıma hazırlıklarını sürdüren Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, İstanbul Havalimanı için 7 yıl içinde 5 bin pilota ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Havacılık eğitim okullarının Türk Kartalı uçağımızı kullanmasını isteriz. Pilotlarımızın uçaklarımızla eğitilmesine talibiz." dedi.

Almanya'nın İsviçre sınırına yakın kenti Friedrichshafen'da gerçekleştirilen, havacılık ve uzay sanayisinin en önemli etkinliklerinden kabul edilen "Aero Friedrichshafen"da 40 ülkeden 750'nin üzerinde havacılık firması ile birlikte Bursalı iş adamı Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen'in Berlin'de üretilen "Türk Kartalı" uçakları da görücüye çıktı.

Almanya'daki uçak üretimlerini Türkiye'ye taşımak için yeni yatırımlara imza atan Gökçen Grubu'nun ürettiği, kuyruk kısmına Türk-Alman bayrakları işlenmiş uçakları, dünyanın dört bir yanından ilgi gördü.

"Türk Kartalı" uçaklarını satın almak için ön görüşmeler yapıldı

Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında Kore, Çin, Rusya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden firmalar ile "Türk Kartalı" uçaklarını satın almak için ön görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bu görüşmeleri tekrar yapacaklarını aktaran Gökçen, "Türkiye'den de uçağımıza büyük ilgi oldu. En güzel ziyaretçilerimiz kendi ülkemizden gelenler. İnşallah Türkiye'ye de uçağımızdan vermek istiyoruz. Bu görüşmeler olumlu geçti diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçen, şöyle konuştu:

"İngiliz Hava Kuvvetleri, pilot eğitimleri için 4 Türk Kartalı uçağını kullanıyor. Onlarla tekrar görüştük ve 10 Türk Kartalı'na kadar çıkmak istediklerini söylediler. Fuar sonrası görüşmelerimizi derinleştireceğiz. Uçaklarımız, pilot eğitimleri için kullanılıyor. Gelenlerin çoğu da pilot yetiştiren havacılık okulları. Eğitim konusunda tabii ki biz Türk Kartalı'nın en iyisi olduğunu söylüyoruz.

Uçaklar, en iyi ikinci inovasyon ödülünü aldı

Gökçen, fuar kapsamında Alman havacılık dergisi Aerokurier tarafından düzenlenen "en iyi inovasyon" yarışmasında ikincilik ödülünü Türk Kartalı'nın aldığını da bildirdi. 

Dedesinin kendisine 8 yaşındayken bazı ifadelerin üzerini çizerek bir lügat hediye ettiğini aktaran Gökçen, bunun nedenini dedesine sorduğunda, "Sana lazım olmayan kelimeleri sildim. 'Bir Gökçen'e bu kelimeler lazım değil' dedi. Mümkün değil anlamına gelen kelimelerin hepsini dedem silmiş ve 'Bu sana lazım değil, onları başkalarına bırak' demişti." ifadelerini kullandı.

Havacılıktaki hedefleri sorulan Gökçen, "30 yıl sonra ben olmayabilirim ama benden sonraki gençleri de istekli, arzulu görüyorum. Onlar da bunu devam ettirip daha ileri götürebilirlerse benim için çok büyük bir mutluluk olur. Ümit ederim Türkiye'den de Türk Kartalı'na bir istek oluşur. Orada da Aquilaları kendi ülkemizde de kullanıma verebiliriz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yeniplotlar
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