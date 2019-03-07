TSK'nin enerjisine yerli ve milli destek

Kayseri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerin ihtiyacına göre, cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek TSK'nin gücüne güç katıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, şirketin 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında edinilen tecrübelerden yola çıkılarak kurulduğunu söyledi.

ASPİLSAN Enerji'nin faaliyet alanı itibarıyla hem enerji hem de savunma sanayisi sektörlerinde faaliyet gösterdiğini aktaran Özsoy, şöyle konuştu:

"ASPİLSAN Enerji, savunma sanayisi için stratejik bir malzeme olan batarya ve uçak akülerini üretirken diğer yandan da tüm sektörler için önemli bir alt sistem olan enerji depolama ve batarya sistemlerini üretmektedir. Ayrıca bu alanlarda faaliyet gösteren tek yerli ve milli şirketimizdir. Uçak aküsü, raylı sistem araç aküsü gibi klasik akü üreticilerinin ürettiği kurşun asit kimyası dışındaki ihtiyaç duyulan aküleri de biz üretiyoruz. Savunma sanayisi açısından baktığımızda başta savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu telsiz bataryaları, gece görüş sistemi bataryaları, jammer/karıştırıcı sistem bataryaları, mayın tarama ve bomba imha robotlarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar, anti-torpido bataryaları, tanksavar sistem bataryaları ve özellikle sınır güvenliğinin sağlanması için kullanılan insansız hava ve kara araçlarımızın enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik tüm batarya sistemlerini tasarlamakta ve üretmekteyiz."

Son bir yılda Türk Silahlı Kuvvetleri için 300 bin civarında batarya üretildiğini bildiren Özsoy, "Bunların yüzde 95'inden fazlası doğrudan veya dolaylı olarak savunma sanayisine verilmiştir. Üzerinde yoğunlaştığımız konu, sivil sektöre de aynı oranda batarya üretmektir. Ayrıca ihracat için de yoğun olarak faaliyet gösteriyoruz. Yakın zamanda satışlarımız içindeki ihracat oranını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

300 çeşit batarya var

ASPİLSAN Enerji'nin misyonu hakkında da bilgi veren Özsoy, mobil enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığı azaltacak çözümler sunmak istediklerini belirtti.

Özsoy, firma olarak yaklaşık 300 çeşit telsiz, silah, termal, robotik ve medikal sistemlerde kullanılan batarya ve batarya sistemlerinin üretildiğine dikkati çekti.

"Yaklaşık 20 çeşit Ni-Cd uçak, helikopter akü/hücresi ve aküsü üretmekteyiz." diyen Özsoy, şarj cihazları ve enerji depolama sistemlerinin üretildiğini, elektrikli araç bataryalarının da üretiminin planlandığını söyledi.

Özsoy, 2018 yılında 175 çeşit farklı ürünün doğrudan veya dolaylı yollardan TSK'nin kullanımı için verildiğini dile getirerek, "Geldiğimiz noktada akıllı bataryalar üzerindeki batarya yönetim sistemleri Ar-Ge merkezimizde tasarlanmaktadır. Bu sayede isteğe özel tasarlanmış bataryalarımızla TSK'nin ileride var olacak ihtiyaçları ve şu anda yerlileştirilmesini planladığımız bataryaları Kayseri Ar-Ge Merkezi'nde yaptığımız çalışmalarla geliştirmekteyiz." dedi.

Anti-tank ve hava savunma füzesi bataryasının yanında, termal görüş sistemi bataryaları, silah sistem bataryaları gibi ürünlerin TSK için üretildiğini belirten Özsoy, TSK'nin mevcut ithal silah sistemlerinin yurt dışından yüksek maliyetlerle ithal edilen bataryalarının yerlileştirilerek üretilmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.