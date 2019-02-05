'THY 8. Science Expo 2019' 2-5 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak

Bursa'da, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen "THY 8. Science Expo 2019"da, proje yarışması, 101 farklı alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, insansız hava araçları uçuşları ve drone gösterileri yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, THY sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle 2 Mayıs'ta başlayacak etkinlikte, bilimseverlerin TÜYAP Fuar Merkezi'nde bir araya geleceğini söyledi.

Organizasyonu, nitelikli insan yetiştirmek için düzenlediklerini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Çocuklar, veliler, eğitimciler, iş adamları, meslek erbapları, firmalar ve kamu kuruluşları bir araya geliyor. Organizasyon bünyesinde, firmaların ürettikleri veya üretimde kullandıkları teknolojilerin sergilendiği teknolojik alanlar var. Özellikle çocukların kendi elleriyle bir şeyler ürettikleri, yaparak, yaşayarak öğrendikleri, deneyerek yaptıkları, kendi ilgi, kabiliyet ve kapasitelerini keşfettikleri 101 farklı stantta gerçekleşecek olan atölyelerimiz bulunmakta. Mesleki eğitimlerini sürdüren gençlerimizin kabiliyetlerini sergiledikleri, mesleki bağlılık ve öz güvenlerinin pekiştiği ve 12 meslek dalında düzenlenen 'Meslekler Yarışıyor' var. Kariyer kulübünde uzmanlar, meslek erbapları ve yöneticiler tecrübelerini yeni nesle aktarıp onlara rehberlik ediyor. Yeni fikirleri desteklemek, girişimcilik ruhunu aşılamak, inovatif düşünmeyi yaygınlaştırmak ve yerli, milli üretim için genç, yaşlı herkesi cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen 'Proje', 'Autodesk 3B Tasarım ve Modelleme' ve 'Tasarla Yap Uçur' yarışmaları da festival kapsamında yapılıyor."

Aktaş, yarışmalarda dereceye girecek katılımcıların ödüllendirileceğini aktardı.

Festivalin "Proje Yarışması"nda dereceye gireceklere toplam 111 bin lira para ödülü verileceğini dile getiren Aktaş, "50 finalist proje festival boyunca sergilenecek. Festivalin ödül töreni 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek." dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de etkinliğe katkı verdiklerini, bilim şenliklerinin önemli olduğunu, organizasyonun Türkiye açısından katma değerli bir iş olacağını gelecekte göreceklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise Science Expo'nun Türkiye'nin marka değeri haline geldiğini, Bursa'nın eğitim camiası, öğretmen ve öğrenciler için önemli olduğunu vurguladı.

Tayvan, Hollanda ve İtalya'dan da ekiplerin katılacağı THY 8. Science Expo 2019'da, 235 farklı alanda bin 720 bilim gönüllüsü görev alacak ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ayrıca, alanında uzman isimler, başarılı iş adamları ve akademisyenler de organizasyon kapsamında konferans verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Milli Teknoloji Hamlesi için yurt genelinde çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, ROKETSAN ve TÜRKSAT da festivalin destekçileri arasında yer alıyor.