Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95416
ALTIN
245.080
DOLAR
5.9420
STERLİN
7.7663
EURO
6.6717
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya...
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız,...

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

ROKETSAN, füze ve güdüm teknolojilerindeki bilgi ve tecrübesini, Tanok ile tank mühimmatına taşıyor.

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

ROKETSAN, füze ve güdüm teknolojilerindeki bilgi ve tecrübesini, Tanok ile tank mühimmatına taşıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 14:06
Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

ROKETSAN, füze ve güdüm teknolojilerindeki bilgi ve tecrübesini, Tanok ile tank mühimmatına taşıyor.

Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, tank mühimmatı Tanok'u ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiliyor.

120 milimetre Lazer Güdümlü Füze Tanok, tanklar ve diğer yüksek kalibre namlulu silahlarda kullanılan geleneksel topçu mühimmatlarına alternatif olacak, yenilikçi bir seçenek olarak geliştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) lazer güdümlü tanksavar topçu mühimmatı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Tanok, düşük ağırlığı ve kullanıcıya zarar vermeyen fırlatma motoru sayesinde portatif olarak kullanılabilme veya kara araçlarından atılabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

Modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına; yüksek etkinlik, hassasiyet ve maliyet etkin bir çözüm sunmak üzere geliştirilen Tanok, mevcut tanklar tarafından kullanılmaya uygun bir mühimmat seçeneği sunuyor.

Çok talep görmesi bekleniyor

Yarı aktif lazer güdüm özelliği ile sadece duran hedeflere değil hareketli hedeflere karşı da yüksek vuruş performansı sergileyen füze, direkt ve üstten vuruş modları ile farklı menzillerdeki hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Tandem zırh delici harp başlığına sahip olan Tanok füzesi, modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere ve koruganlara karşı etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Son derece etkin bir füze ve muharebe sahasında fark yaratacak bir mühimmat olarak gösterilen Tanok'un, önümüzdeki dönemde, ROKETSAN'ın en çok talep gören ürünlerinden biri olacağı değerlendiriliyor.

Tanok; 120 milimetre çapa, 984 milimetre uzunluğa, 11 kilogram ağırlığa, 1-6 kilometre menzile sahip bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
TanklarYerliFüze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor
ASELSAN IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 131,7 milyar TL'ye ulaştı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 131,7 milyar TL'ye ulaştı
'THY 8. Science Expo 2019' 2-5 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak
'THY 8. Science Expo 2019' 2-5 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim