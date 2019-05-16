Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite kuruldu
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite...
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
YSK Başkanı Güven: 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek
YSK Başkanı Güven: 31 Mart...

Suriyeli öğrenciler 'robotik el' yaptı

Türkiye'de mühendislik eğitimi alan iki Suriyeli öğrenci, ülkelerindeki iç savaşta engelli hale gelenlere destek olabilmek amacıyla "Robotik Yürüyen El" geliştirdi.

Suriyeli öğrenciler 'robotik el' yaptı

Türkiye'de mühendislik eğitimi alan iki Suriyeli öğrenci, ülkelerindeki iç savaşta engelli hale gelenlere destek olabilmek amacıyla "Robotik Yürüyen El" geliştirdi.

Editör
Editör
16 Mayıs 2019 Perşembe 00:46
Suriyeli öğrenciler 'robotik el' yaptı
Karabük

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) mühendislik eğitimi alan iki Suriyeli öğrenci, ülkelerindeki iç savaşta engelli hale gelenlere destek olabilmek amacıyla "Robotik Yürüyen El" yaptı.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Abduljavad Alalı ve Ahmed Khabbaz, bitirme projeleri kapsamında, ülkelerindeki savaşta yaralanıp engelli hale gelen kişiler için proje hazırladı.

Öğrenciler, bu çerçevede "Robotik Yürüyen El" geliştirdi.

Proje kapsamında engelli, giydiği eldivenin yardımıyla uzaktaki bir cismi alabiliyor. Ahşaptan minyatür araba ve 3D yazıcı kullanılarak üretilen robotik el, eldivenden aldığı komutlarla ileri, geri, sağa ve sola hareket ediyor, kendi ekseninde dönebiliyor.

Hareketli bir ivmeölçer, sensörler, uzaktan bağlantı sistemleri, elektronik motorlar ve özel bir yazılım kullanılan projede yer alan arabanın üzerindeki el, yine eldivenden aldığı komutlarla aşağı yukarı oynuyor, parmaklar açılıp kapanıyor.

Abduljavad Alalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle binlerce insanın engelli kaldığını söyledi.

Bu durumun arkadaşı ve kendisini çok etkilediğini anlatan Alalı, şöyle konuştu:

"Savaştan çok insan mağdur oldu. Onlara destek vermek, yardım etmek için böyle bir proje yaptım. Engelli insanlar kullanacak. İki kısım var. İlk kısmı araba, ikinci kısmı robotik insan kolu. Engellilerin, hareket edemeyenlerin, dışarıdan bir şeyleri getirebilmesi için bu sistemi yapmaya çalıştık. Bir eldivenimiz var. Bunu hareket ettirdiğimizde arabaya ve robotik ele komut veriyoruz."

Kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür eden Alalı, "Türkiye ve Karabük Üniversitesi bize bu fırsatı verdi. Bu çok önemli bizim için. İleride projemizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da öğrencilerin geliştirdikleri projelerle kaliteli bir eğitim aldıklarını kanıtladığını ifade etti.

Türkiye'de en çok uluslararası öğrencisi bulunan üniversitelerden birisi olduklarını vurgulayan Polat, öğrencilere her türlü imkanı sunduklarını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı uyarısı
Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı uyarısı
Sınırda 'Ateş'ten önlem
Sınırda 'Ateş'ten önlem
NASA, Ay'a kadın astronot çıkaracak
NASA, Ay'a kadın astronot çıkaracak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim