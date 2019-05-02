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SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in mart ayında insansız test uçuşunu yapan Crew Dragon mekiğinin yer testi sırasında yanarak tahrip olduğu bildirildi.

SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in mart ayında insansız test uçuşunu yapan Crew Dragon mekiğinin yer testi sırasında yanarak tahrip olduğu bildirildi.

Editör
Editör
02 Mayıs 2019 Perşembe 23:57
SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı
Ankara

SpaceX Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, yaptığı açıklamada, personel taşıyıcı mekiğin 20 Nisan'da yapılan yer testinde itici motorların ateşlemesi sırasında bilinmeyen bir sebeple alev aldığını söyledi.

Kaza sırasında açığa çıkan zehirli atık nedeniyle testin yapıldığı rampanın erişime kapatıldığını ifade eden Koenigsmann, kazanın sebebine veya mekikte yol açtığı hasarın boyutlarına dair net bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Öte yandan Koenigsmann, halen Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ihtiyaç ve deney malzemeleri taşımakta kullanılan Dragon Cargo mekiğinin ise sağlam durumda olduğunu ve yeni kargo seferi için cuma günü uzaya fırlatılacağını kaydetti.

SpaceX'in Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon mekiği insansız test uçuşu için 2 Mart'ta uzaya fırlatılmıştı. 3 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşan mekik, 8 Mart'ta Dünya'ya dönmüştü.

SpaceX'in ISS'ye özel şirketlerce üretilen mekiklerle astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insanlı uçuş testinin ağustosta yapılması planlanıyordu.

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