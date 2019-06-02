Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4153
EURO
6.5125
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak
3 ilçe ve bir beldede...
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Türkiye 570. maçına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 82 milyonu Türkiye...

Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları

Türk savunma ve havacılık sanayisini geçen yıl ihracat rekoruna taşıyan şirketler, bu alanda Türk ekonomisinde de ön sıralarda yer aldı.

Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları

Türk savunma ve havacılık sanayisini geçen yıl ihracat rekoruna taşıyan şirketler, bu alanda Türk ekonomisinde de ön sıralarda yer aldı.

02 Haziran 2019 Pazar 12:17
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları

Uluslararası projeler, ortak üretim ve doğrudan satış yöntemleriyle ihracatını artıran savunma ve havacılıkşirketleri sektörü rekora taşırken, kendileri de bu alanda Türk ekonomisinde üst sıralarda yer aldı. 

Savunma ve havacılık cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracat yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Bu ihracat rakamı aynı zamanda savunma ve havacılık açısında rekor olarak kayıtlara geçti.

Sektörde bu yıl için 3 milyar dolarla yeni bir rekor hedefleniyor.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" araştırmasına göre, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve bunların bileşenlerini üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ),savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket olarak kayıtlara geçti. TUSAŞ, 503 milyon 671 bin dolar ile Türkiye genelinde 22. oldu.

Sektörde ikinci sırada havacılık motorları konusunda uzmanlaşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yer aldı. Geçen yıl 286 milyon 102 bin dolarlık ihracata imza atan şirket, ülke sıralamasında 37'nciliğe adını yazdırdı.

Paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar üreten FNSS Savunma Sistemleri AŞ, 175 milyon 247 bin dolarlık ihracatla sektörde 3'üncü, Türkiye genelinde ise 70'inci sırada yer aldı.

Sektörde ilk üçü, Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN izledi. ASELSAN, 142 milyon 564 bin dolarlık ihracat performansıyla Türkiye genelinde 98'inci oldu.

Dünyanın önde gelen havacılık şirketleri için üretim yapan Alp Havacılık, geçen yıl 107 milyon 374 bin dolarlık ihracat yaptı.

Ürettiği zırhlı araçlar 30'dan farklı ülkede kullanılan Otokar, geçen sivil ve askeri alandaki faaliyetleriyle 211 milyon 556 bin dolarlık ihracata ulaştı. Şirketin savunma alanındaki ihracatı ise yaklaşık 95 milyon dolara karşılık geldi.

Türkiye'nin bir diğer zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina ise birçok ülkeden aldığı siparişlerin teslimatı karşılığında 82 milyon 208 bin dolarlık ihracat başarısına ulaştı.

Silah, mühimmat ve patlayıcı üreticisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 2018 ihracatı ise 55 milyon 112 bin dolar oldu.

Bu kuruluşları 41 milyon 805 bin dolarla BMC, 27 milyon 811 bin dolarla HAVELSAN, 10 milyon 83 bin dolarla ROKETSAN, 3 milyon 150 bin dolarla Karel Elektronik izledi.

Anahtar Kelimeler:
Savunma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak
Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak
Derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirildi
Derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim