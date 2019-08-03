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Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritasını çıkardı.

Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritasını çıkardı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:23
Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritasını çıkardı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Polonya Varşova Üniversitesi ve ABD Ohio State Üniversitesi ile İngiltere'nin Warwick Üniversitesinden bilim insanları, önceki çizimlerden daha büyük ve detaylı ölçekteki 3 boyutlu Samanyolu haritasını oluşturmayı başardı.

Samanyolu Galaksisi'nin daha detaylı haritalandırılması amaçlanan çalışmada, bunun için "Sefeid değişken yıldızları"nın Güneş Sistemi'ndeki gök cisimlerine uzaklığı incelendi.

Çalışmanın başyazarlarından Dorota Skowron, önceki çalışmaların aksine bu araştırmada Sefeid yıldızlarıyla Güneş'in arasındaki uzaklığı doğrudan hesaplayan bir yöntem kullandıklarını belirtti.

Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 400 Sefeid Yıldızı'nı 6 yıl incelediklerini vurgulayan Skowron, buldukları sonuçlar ışığında 3 boyutlu Samanyolu haritasını çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Skowron, 3 boyutlu Samanyolu haritasının galaksinin geçmişi ve yapısı ile yıldızların oluşumları sonrası hareket ve yayılmalarını daha iyi öğrenmek için oldukça önem arz ettiğini bildirdi.

Çalışma, "Science" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
SamanyoluGalaksi3BoyutlıuHarita
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