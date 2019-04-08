Prof. Dr. Hotamışlıgil Türkiye'de bilim insanlarıyla buluşacak

Moleküler tarım ve yaşam bilimleri alanının dünyaca tanınan 40 bilim insanı ve Harvard Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Adana'da düzenlenecek uluslararası kongrede bir araya gelecek.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10-13 Nisan 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesinde, "Birinci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi"nin düzenleneceğini belirtti.

Moleküler tarım ve yaşam bilimleri alanının dünyaca tanınan 40 bilim insanı ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in de Adana'daki kongreye katılacağını aktaran Toprak, şöyle devam etti:

"Kongrenin onur konuğu olan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesinde immünometabolizma, diyabet ve obezite alanında yaptığı araştırmalarla Nobel'e giden yol olarak bilinen 'EASD-Novo Nordisk' ödülünü geçtiğimiz yıl almıştı. Hotamışlıgil, Adana'da 'İmmünometabolizmanın labirentlerinde çeyrek asır' başlıklı bir sunumla kongrenin açılış dersini verecek."

Toprak, kongrede davetli sunumlara ilaveten dünyanın pek çok farklı ülkesinden bilim insanlarının entomoloji, fitopatoloji ve herboloji alanlarında moleküler bitki koruma stratejileri konusunda 200 sunum yapacağını ifade etti.

Günümüzde moleküler yaklaşımların biyolojik alanlarda en popüler konuları oluşturduğunu ve bu yaklaşımların son yıllarda bitki koruma alanında da yaygın şekilde kullanıldığını dile getiren Toprak, "Bu tekniklerin kullanımı ile zararlı böcek, hastalık ve yabancı ot problemlerinin çözümünde önemli ilerlemeler katedildi. Bu bağlamda dünyada da ilk örneğini oluşturan kongre, ülkemiz için büyük bir prestij. Dünyaca tanınan bilim insanımız Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve 40 uzmanı ülkemizde ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tarımsal inovasyona katkı sağlayacak

Kongrenin lokal organizasyonundan sorumlu Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Bora Kaydan ise kongrenin amacının her geçen gün daha da önemli hale gelen moleküler bitki koruma stratejileri alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı adına kongrenin idari işler sorumlusu Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sait Ertürk ise kongrenin kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin güzel bir modeli olduğunu ve Türkiye'de tarımsal inovasyon, girişimcilik ve ulusal ekonominin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.