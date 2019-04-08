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Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, otomobillerin sürücülerin parmak iziyle çalışmalarını sağlayacak teknoloji tasarlıyor.

Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, otomobillerin sürücülerin parmak iziyle çalışmalarını sağlayacak teknoloji tasarlıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 10:39
Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleriotomobillerin sürücülerin parmak iziyle çalışmalarını sağlayacak teknoloji tasarlıyor.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Hermes Elektronik'in sahibi Aytek Savaş, "Yeni TC Kimlik Kartları ile Entegre Araç Güvenlik, Anlık Takip ve Uzaktan Yönetim Hibrit Sistemleri" projelerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Savaş, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan projelerinin Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, yürüttükleri projeyle araçların sadece yetkilendirilmiş sürücüler tarafından kullanılmasını hedeflediklerini anlattı.

Sürücünün kimlik bilgileri ile parmak izinin karşılaştırılacağı akıllı elektronik devreye sahip bir cihazın tasarımında son aşamaya geldiklerini bildiren Savaş, teknolojiyi yeni TC kimlik kartlarına entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi. Savaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni teknolojide, sürücü araca binip çipli kimlik kartını cihaza yerleştirecek ve parmak izini okutacak. Araç, sürücü yetkili ise çalışacak. Sürücü doğrulanması halinde araç yoluna devam edebilecek ancak sürücü doğrulanmazsa takip merkezine alarm gönderilecek. Takip merkezi, aracı uzaktan izleyerek gerek duyarsa, uygun bir noktada aracı uzaktan durdurabilecek. Cihaz üzerinde bulunan GPS ile aracın nerede olduğu sürekli takip edilecek.

Ayrıca cihazımız, araç ile sürekli haberleşerek hız, motor devri, yağ basıncı, soğutma suyu ısısı, lastik basıncı gibi verileri kaydederek mobil telefon şebekesi üzerinden izleme merkezine aktaracak. Bu veriler, sürücünün sürüş şeklini anlık takip etmeye yaradığı gibi kaza durumunda incelenerek, sigorta gibi amaçlarla da kullanılabilecek."

"Dikiz aynasına kamera entegre edilecek"

Yeni TC kimlik kartlarının biyometrik bilgiler içerdiğine işaret eden Savaş, bu bilgilerin herkese açık olmadığını hatırlattı. Savaş, cihazın sürücü doğrulama sisteminin kimlik kartlarında bulunan elektronik çipi kullanacağından bu bilgilere ulaşılabilmesi için çok sayıda güvenlik testinin geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Teknolojimizin hayata geçmesi ile arabaların çalınması tarihe karışacak." diyen Savaş, uygulamanın gelecekte arabaların elektronik sistemi içinde de yer almasını öngördüklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Parmakizi
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