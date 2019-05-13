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Öğrenciler robotik kol tasarladı

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kol geliştirdi.

Öğrenciler robotik kol tasarladı

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kol geliştirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:07
Öğrenciler robotik kol tasarladı

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kol tasarladı.

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında onlarca eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" kapsamında okullar tarafından İzzet Baysal Caddesi'ne stantlar kuruldu.

Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmeleri tarafından geliştirilen ürünler de stantlardaki yerini aldı.

Sergilenen ürünler arasında fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilecek robotik kol da bulunuyor.

Yazılımı ve tasarımı öğrenciler ve bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül'e ait robotik kol, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Robotik kol, bilgisayar sensörü sayesinde algıladığı parmak hareketlerini birebir gerçekleştiriyor.

"Tasarımı ve yazılımı bize ait"

Bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarımı ve yazılımı kendilerine ait robotik kolun bir yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Robotik kolun bilgisayara bağlı kamerayla çalıştığını aktaran Akgül, "Elimizdeki eklemleri kamerayla algılamaya çalışıyoruz. Eklem hareketleri, gerçekleştirmiş olduğumuz yazılım vasıtasıyla bir sinyale dönüşüyor ve robotik kola aktarıyor. Robot koldaki motorların hareket etmesiyle parmağımız nasıl hareket ediyorsa kol da aynı şekilde hareket ediyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Robotik
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