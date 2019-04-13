Öğrenciler 8 saatte robot yapıp yarıştırıyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları'ndaki 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katılıyor.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinin bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

Yarışma kapsamında düzenlenen tasarla ve çalıştır kategorisinde ikişer kişiden oluşan 40 takım, 8 saatte robot yapıp jürinin beğenisine sunuyor.

Tasarla ve çalıştır kategorisi teknik danışmanı Osman Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada öğrenci emeğinin ön plana çıktığını söyledi.

Yarışmaya katılımdan mutlu olduklarını dile getiren Yücel, başvuran 230 kişiden ön elemeyi geçen ikişer kişilik 40 takımın yarıştığını anlattı.

Lise ve üniversite öğrencilerinin, yanlarında danışman öğretmen olmadan robotları 8 saat içinde tamamlamaları gerektiğine işaret eden Yücel, şöyle devam etti:

"Yarışmacılara, içinde elektronik malzemenin bulunduğu çanta verildi. Yarışmacılar, verilen malzemelerle görevleri yerine getirecek robotlar tasarlıyor. Kendi tasarımlarını hayal güçlerinde buluşturup robotlar üretiliyorlar. Kendilerine verilen kılavuzdaki yapı neyse ona göre robotlarını programlamak durumundalar. İşini bitiren arkadaşlarımız finale katılmaya hak kazanıyor. Yarışmada en iyi üç robot belirlenecek."

Yücel, yarışmaya yeteneği olan herkesin katılabildiğini vurgulayarak, "İmam hatip lisesinden, üniversiteden, meslek lisesinden gelen öğrencilerimiz var. Burası herkese açık. Lise ve üniversiteden herkes buraya katılabiliyor." dedi.

"Elektronik konularında bizi çok geliştiriyor"

Yarışmacılardan Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği son sınıf öğrencisi Yunus Emre Güneş de yarışmada, kendilerinden 8 saatte robot tasarlamalarının istendiğini aktardı.

Mühendis olup ülkeye ve millete yararlı işler yapmak istediklerini belirten Güneş, yarışmanın, öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirerek takım çalışması kazanımı elde etmeleri açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Konya Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ali Emre ise ilk 3,5 saatte robotun mekaniğini, ikinci 3,5 saatlik dilimde de yazılımı yaptıklarını anlattı.

Yarışmanın zevkli ve heyecanlı geçtiğini dile getiren Emre, "Çok şey öğretiyor bize. Elektronik konularında bizi çok geliştiriyor." ifadelerini kullandı.