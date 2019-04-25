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Milli füze Hisar canlı hedef sınavında

TSK'nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilen Hisar hava savunma füze ailesi, kendisini canlı hedefler karşısında ispat etmeye hazırlanıyor.

Milli füze Hisar canlı hedef sınavında

TSK'nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilen Hisar hava savunma füze ailesi, kendisini canlı hedefler karşısında ispat etmeye hazırlanıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 11:11
Milli füze Hisar canlı hedef sınavında

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sisteminde kullanılacak Hisar füzeleri, canlı hedeflerle test aşamasına geldi.

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilen Hisar hava savunma füze ailesi, kendisini canlı hedefler karşısında ispat etmeye hazırlanıyor.

Ürün ve üretim hattı kalifikasyon aşamasına yaklaşan Hisar füzeleri, taktik konfigürasyona yakın prototiplerle canlı hedefe harp başlıklı atışlı test aşamasına ulaştı. Yapılacak atışlı testlerde, Hisar Hava Savunma Sistemi'nin radar, komuta kontrol/atış kontrol, elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer alacak.

Hisar hava savunma füze ailesinin 360 derece etkinlik alanı sağlayan dikey atış kabiliyetiyle azami etkinlik sağlayan çift darbeli motorunun performansı da yine bu atışlı testlerde gözlemlenecek.

Bu testlerle birlikte, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yönelik kritik bilgiler elde edilmesi ve önemli ilerlemeler kaydedilmesi bekleniyor.

Farklı hava hedeflerine karşı etkili

15 kilometre menzile sahip Hisar-A ve 25 kilometre menzile sahip Hisar-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen Hisar füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

Füzelerin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma füze sistemi Hisar'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için başta ASELSAN olmak üzere, 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.

"İhracat ya da kullanım kısıtı olmayacak"

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Hisar Hava Savunma Füze ailesinin başta güdüm, tapa, harp başlığı ve roket motoru alanları olmak üzere, her alt sisteminde güncel teknolojiyi içerecek şekilde geliştirildiğini söyledi.

Yaşar, "Böylece TSK ile dost ve müttefik ülkelere etkin bir hava savunma çözümü sunmakla kalmayacağız, bu çözümün, ROKETSAN'ın ömür devri boyunca desteğiyle uzun yıllar geçerliliğini korumasını sağlayacağız. Kullanıcılarımız herhangi bir ihracat ya da kullanım kısıtı olmadan bu füzeleri tedarik edebilecek ve hava savunmalarını bu füzelere emanet edebilecek." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hisar
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