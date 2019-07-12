Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98000
ALTIN
258.708
DOLAR
5.7086
STERLİN
7.1328
EURO
6.4235
S-400 teslimatı başladı
S-400 teslimatı başladı
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife...
Ekonomi alanındaki 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ekonomi alanındaki 'torba teklif' Plan...
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Bu hafta 10 film vizyona...

'Korkutan teknoloji' Deepfake

Mona Lisa'nın "konuşturulduğu" yapa zeka temelli "Deepfake" teknolojisinin, yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesini sağlamasıyla risk ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğine işaret ediliyor.

'Korkutan teknoloji' Deepfake

Mona Lisa'nın "konuşturulduğu" yapa zeka temelli "Deepfake" teknolojisinin, yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesini sağlamasıyla risk ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğine işaret ediliyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:26
'Korkutan teknoloji' Deepfake

Mona Lisa'nın "konuşturulduğu" yapa zeka temelli "Deepfake" teknolojisinin, sinema sektöründe işleri kolaylaştırması beklenirken yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesini sağlamasıyla risk ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğine işaret ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son günlerde adı sıklıkla duyulmaya başlanan “Deepfake” teknolojisi, yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, konuşan, gülen ya da yüz ifadelerini kullanan sahte videolar üretilmesine olanak sağlıyor, bunun yanı sıra herhangi bir videodaki konuşmayı değiştirip düzenleyebiliyor.

Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak videolar elde edilen söz konusu teknoloji, herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine izin veriyor. Konuşmaya yeni sözler eklenip çıkarılabilen programla, herhangi bir videodaki konuşmanın değiştirilmesinin, bir yazının ya da kelimenin kopyalanıp yapıştırılması kadar kolay hale geldiği iddia ediliyor.

Sinema ve televizyon sektöründe kullandığında, hata yapılan bir diyaloğun yeniden çekime gerek duyulmadan düzeltilmesine olanak sağlayabilecek bu teknolojinin, kötü niyetli kişilerin kullanımı açısından bakıldığında ise önemli risk ve tehlikeleri içerisinde barındırdığı kaydediliyor.

"Algı yönetimi amacıyla kullanılabilir"

"Deepfake" teknolojisi hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, söz konusu teknolojinin, videoların manipüle edilmesinde ve sahte videolar üretilmesinde araç olarak kullanıldığını söyledi. Aktepe, "Siber savaşların ve dijital felaketlerin yaşandığı günümüzde, toplumsal olayları tetiklemek ve algı yönetimi amacıyla kullanılabilir." dedi.

Aktepe, bazı ülkelerin bu teknolojiyle ilgili çalışmalar yaptığına vurgu yaparak, "ABD, Pentagon, Savunma Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) aracılığıyla, ülkenin araştırma kurumları ile iş birliği yaparak “Deepfake” teknolojisinde öncü rol üstlenmeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

İnsanların hayatını kolaylaştırmak, iş süreçlerinin iyileştirmek amacıyla geliştirilen yapay zeka teknolojisinin etik dışı kullanılması durumunda ne gibi zararlar verebileceğine “Deepfake” teknolojisinin iyi bir örnek olduğunu savunan Aktepe, "Söz konusu teknik, görüntü işleme ve sinema sektörüne yönelik geliştirilmiş olmakla birlikte günümüzde siber zorbalar tarafından kötü amaçlar için, yani etik dışı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aktepe, kişilere özgün görüntü ve ses işleyebilme özelliği sayesinde söz konusu teknolojinin sinema ve televizyon sektöründe maliyet etkin olarak kullanılmaya başlandığına ancak etik dışı kullanıma yönelik bazı riskleri de barındırdığına da dikkati çekti.

"Deepfake"in siber zorbalık amacıyla kullanıldığını kaydeden Aktepe, bunun yanı sıra kritik altyapılara yönelik siber saldırılarda da bir araç olarak kullanılabilme özelliğine sahip olduğunu ileri sürdü. Aktepe, "Söz konusu teknolojinin toplumlarda algı yönetimi ile kaos yaratılması ve toplumsal olayların tetiklenmesi amacıyla da kullanılabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hayata döndürülen" ünlüler

Samsung'un Moskova'daki Yapay Zeka Merkezince, tek bir yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip sahte video elde etme teknolojisi geliştirildiği duyurulmuştu.

"Deepfake" teknolojisiyle Mona Lisa'nın mimikleri hareket ettirilirken araştırmacılar, Mona Lisa tablosunun yanı sıra Marilyn Monroe, Fyodor Dostoyevski ve Albert Einstein gibi ünlü isimlerin de fotoğraflarını video haline getirerek YouTube'da yayınlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
KorkutanTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkswagen'den Ford ile 'otonom araçlar' ittifakına yeşil ışık
Volkswagen'den Ford ile 'otonom araçlar' ittifakına yeşil ışık
'Uzay yelkenlisi' LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi
'Uzay yelkenlisi' LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim