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İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi

İsviçre'de bulunan Triasik devrinden kalma iyi korunmuş fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı.

İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi

İsviçre'de bulunan Triasik devrinden kalma iyi korunmuş fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi

İsviçre'de bulunan Triasik devrinden kalma iyi korunmuş fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı.

CNNInternational'ın haberinde, Zürih Üniversitesinde yapılan analiz sonucunda, 2006 yılında keşfedilen 2,5 metre uzunluğundaki fosilin, daha önce görülmemiş etobur bir yırtıcı dinozor türüne ait olduğu belirtildi.

Paleontologlar, bu hafta yayınladıkları filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, diğer dinozor türlerinden farklı özelliklere sahip olduğu tespit edilen türe "Notatesseraeraptor frickensis" adını verdi.

Araştırmada yer alan Marion Zahner, yaklaşık 30 yıldır İsviçre'nin Frick belediyesinde kazı çalışmaları yapıldığını ve çoğu zaman sadece plateosaurus fosilleri bulunduğunu belirtirken, keşfedilen türün bugünkü kuşların atası olduğunu bildirdi.

Yeni türün fosilinde "neredeyse bütün halde kafatası, 2 eklemli önayak ve midenin" bulunduğu, mide bölümü üzerinde yapılan incelemeler sonucunda dinozorun son olarak "Clevosaurus" olarak anılan küçük bir kertenkele türünü yediğinin tespit edildiği de kaydedildi.

Dinozorun model iskeleti, Frick'deki dinozor müzesinde sergileniyor.

Anahtar Kelimeler:
İsviçreYeni Fosil
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