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İleri imalat teknolojilerinde millileştirme adımı

Savunma, havacılık, otomotiv, kalıpçılık, dental ve medikal alanlarda karmaşık geometrilere sahip parçaların üretimi için kapsamlı bir iş birliğine gidildi.

İleri imalat teknolojilerinde millileştirme adımı

Savunma, havacılık, otomotiv, kalıpçılık, dental ve medikal alanlarda karmaşık geometrilere sahip parçaların üretimi için kapsamlı bir iş birliğine gidildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mayıs 2019 Cuma 12:33
İleri imalat teknolojilerinde millileştirme adımı

Sanayinin birçok alanında üretim sınırlılıklarını ortadan kaldıran 3 boyutlu eklemeli imalat teknolojilerinin millileştirilmesi için kapsamlı bir iş birliği hayata geçirildi.

SAHA İstanbul, Ermaksan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Mayıs Tasarım ve Toyetetsu'nun içinde bulunduğu konsorsiyumun bu konuda geliştirdiği projenin, TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı.

Proje kapsamında, ileri imalat teknolojilerinin millileştirilmesi için gerekli üniversite-sanayi iş birliği kurulacak.

Yerli eklemeli imalat makinesinin uluslararası standartlara ulaştırılması için yol haritası, uygulama planları ve yönetim modelleri oluşturulacak.

Enavision'ın teknoloji hazırlık seviyesinin 9'a ulaştırılması ve ticarileştirilmesi sağlanacak.

Yerli teknoloji, ham madde ve yetişmiş insan gücünün sağlanması için ihtiyaç duyulan bilgi havuzu oluşturulacak.

Yüksek teknolojili ürün gruplarında, yurt içi ve yurt dışı sektörü etkileyecek rekabet kabiliyeti oluşturularak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak bir projenin kapsamlı yol haritası çıkarılacak.

Geliştirilecek mevcut ve/veya sektöre yönelik yeni makine modelleri ile ithal ürünler, yerlileştirilecek.

Proje hedef sektörleri olan savunma, havacılık, otomotiv , kalıpçılık, dental ve medikal alanlarda karmaşık geometrilere sahip, topoloji optimizasyonu yapılmış, hafifletilmiş, tedariği mevcut yöntemlere göre daha kolay olan, kişiselleştirilmiş, az adetli seri üretimlerde maliyet avantajı sunan parçaların üretilebilirliği ve üretilen parçaların doğrulanması sağlanacak.

Türkiye'nin ilk 3 boyutlu metal yazıcısı

Türkiye'nin önde gelen makine üreticilerinden Ermaksan, son dönemde yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'nin ilk 3 boyutlu metal yazıcısı Enavision'ı ortaya koydu.

Geliştirme çalışmaları süren Enavision, klasik yöntemlerle üretilemeyen, karmaşık geometrilere sahip ürünlerin üretimine imkan sağlayacak. Birkaç proses adımı ile birden fazla parçanın birleştirilmesi ile üretilebilen ürünler, tek bir proses ile tek parça olarak üretilebilecek.

Lazer ergitme ile üretilen parçalar, yüzde 99'un üzerinde yoğunluğa ve iyi mekanik özelliklere sahip olacak.

Bu teknoloji, tasarım konusunda özgürlük sunarken, hızlı ve hassas, düşük maliyetli ve çevre dostu üretime imkan veriyor.

Enavision ile kullanılacak özel metal tozlarla biyo-uyumlu, hafif malzemeler üretilerek diş implantı, diş kalıbı ve vücuda uyumlu protez parçaları üretilebilecek.

Otomotiv endüstrisinde hafifletilmiş, dayanımı yüksek parça ve kalıp parçaları, uygun malzeme ve tasarımlarla birlikte ortaya konulabilecek.

Kullanılan materyallerin hafifletilmiş ve dayanıklı olması, havacılık sektöründe yakıt tasarrufu sağlamakla birlikte, istenilen mekanik özelliklerin elde edilmesine de imkan sunuyor.

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İmalat
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