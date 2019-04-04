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Hubble Teleskobu 'Yaban Ördeği Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 6 bin 197 ışık yılı uzakta, Kalkan (Scutum) takımyıldızındaki "Messier 11" yıldız öbeğini görüntüledi.

Hubble Teleskobu 'Yaban Ördeği Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 6 bin 197 ışık yılı uzakta, Kalkan (Scutum) takımyıldızındaki "Messier 11" yıldız öbeğini görüntüledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Nisan 2019 Perşembe 10:24
Hubble Teleskobu 'Yaban Ördeği Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), parlak yıldızlarının "V" biçimi göç eden yaban ördeklerini andırdığı için "Yaban Ördeği Yıldız Kümesi" olarak adlandırılan "Messier 11" yıldız öbeğinin Hubble tarafından çekilen fotoğraflarından derlenen bir kolaj imajı yayımladı.

Bilinen en zengin ve kompakt yıldız kümelerinden biri olan Messier 11'in yaklaşık 220 milyon yaşında olduğu ve 2 bin 900 yıldıza ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. 

Alman gök bilimci Gottfried Kirch tarafından 1681'de keşfedilen Messier 11, Fransız gök bilimci Charles Messier tarafından 1764'te kataloğa geçirilmişti.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hubble-Yabanördeği
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