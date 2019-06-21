Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
261.362
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4035
EURO
6.5930
'HDP ve Kandil, CHP’nin yanında hizalanmıştır'
'HDP ve Kandil, CHP’nin yanında...
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri'...
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı
Milli SİHA Bayraktar TB2 100...
Milli Savunma Bakanı Akar: Hainler layık oldukları cezayı buldular
Milli Savunma Bakanı Akar: Hainler...
Bu hafta 10 film vizyonda
Bu hafta 10 film vizyonda

Huawei Rus işletim sistemi kullanabilir

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mamonov, Huawei ile Rusya arasındaki görüşmeler hakkında, "Görüşmeler Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti." dedi.

Huawei Rus işletim sistemi kullanabilir

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mamonov, Huawei ile Rusya arasındaki görüşmeler hakkında, "Görüşmeler Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti." dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 17:46
Huawei Rus işletim sistemi kullanabilir

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail MamonovRusya tarafından geliştirilen Aurora işletim sisteminin Çinli Huawei firması tarafından kullanılmasına ilişkin görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Mamonov, Moskova’da düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı kapsamında gazetecilere Rusya ile Huawei arasında son dönemde artan iş birliğini değerlendirdi.

Huawei yetkilileri ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirten Mamonov, “Görüşmeler, Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti. Bu görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kaldık.” dedi.

Mamonov, Çinli şirkete yönelik kapsamlı bir teklif hazırladıklarını anlatarak, “Huawei ve Rus teknoloji şirketleriyle nasıl bir çalışma yapılabileceğine yönelik teklif hazırlıyoruz. Yerelleştirme, teknoloji transferi, bilgiye yatırım ve Rusya’daki AR-GE tesislerinin çalışma düzeni gibi konular gündemde. Şimdi her şeyi birleştiriyoruz.” diye konuştu.

ABD’nin Huawei şirketini kara listeye almasının ardından şirket ile Rus telekomünikasyon şirketi MTS arasında Rusya’da 5G teknolojisinin geliştirilmesi konusunda geçen ay anlaşma imzalanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Huawei
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı
Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı
Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim