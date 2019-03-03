HRÜ'deki mühendis adaylarından elektrikli araç

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, kendi imkanlarıyla yaptıkları elektrikli otomobil prototipiyle TÜBİTAK yarışmasına katılacak.

Makine Mühendisliği Bölümü'nden 15 öğrenci, derslerde aldıkları teorik bilgileri uygulamaya geçirmek amacıyla proje hazırladı. Öğrenciler, hocalarına ve akademik danışmanlarına, elektrikli otomobil yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Okul laboratuvarlarında yaklaşık 10 günde kendi imkanlarıyla 3,5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde, tek şarjla 120 kilometre yol katedebilen araç prototipi yapan öğrenciler, otomobille, TÜBİTAK tarafından bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek "Efficiency Challenge Elektromobil" yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.

HRÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kendisini ve öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilere ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Özen, "Öğrencilerimiz geceli gündüzlü çalışarak böyle bir ürün ortaya çıkardı. Amacımız hem öğrencilerimize mühendisliği sevdirmek hem de Türkiye'deki genç nesli mühendisliğe teşvik etmek." dedi.

Takım kaptanı Hüseyin Alptekin de elektrikli aracı geliştireceklerini, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Alptekin, "Alternatif enerji kaynaklarını kullanıp fosil yakıtların dünyamıza verdiği zararların önüne geçmek ve ülkemizin bu konuda yaptığı çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattık. Gönüllü olarak çalışmak isteyen ekip arkadaşlarımızla bu işe başladık. Hocalarımız da bizi yönlendirip destekledi. Bu projeyle mühendisliğe azalan ilginin artmasını hedefledik." diye konuştu.

Araç hakkında bilgi veren Alptekin, "Motris tekerlekleri arkada olup, arkadan itişli şekilde tasarımı gerçekleştirdik. Çok iyi yol tutuş sağlıyor. Azami hızı saatte 60 kilometre. Bununla yarışmaya katılacağız. Proje devamında prototip aracımız otonom araca çevrilecek. Bu kapsamdaki çalışmalar sürüyor." dedi.

Projede görevli öğrenci Yusuf Kaya da böyle bir projede görev aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Aracın mekanik aksamını kendisinin tasarladığını anlatan Kaya, yaptıkları elektrikli aracı, gelecekte güneş enerjisiyle çalışabilir hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.