Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102892
ALTIN
229.063
DOLAR
5.4619
STERLİN
7.2523
EURO
6.1802
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

HRÜ'deki mühendis adaylarından elektrikli araç

- Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, kendi imkanlarıyla yaptıkları elektrikli otomobil prototipiyle TÜBİTAK yarışmasına katılmaya hazırlanıyor - Yaklaşık 10 günde yapılan 3,5 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki otomobil, tek şarjla 120 kilometre katedebiliyor - Takım kaptanı Hüseyin Alptekin: - "Ülkemizin bu konuda yaptığı çalışmalara katkı sağlamayı amaçladık"

HRÜ'deki mühendis adaylarından elektrikli araç

- Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, kendi imkanlarıyla yaptıkları elektrikli otomobil prototipiyle TÜBİTAK yarışmasına katılmaya hazırlanıyor - Yaklaşık 10 günde yapılan 3,5 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki otomobil, tek şarjla 120 kilometre katedebiliyor - Takım kaptanı Hüseyin Alptekin: - "Ülkemizin bu konuda yaptığı çalışmalara katkı sağlamayı amaçladık"

15 Mart 2019 Cuma 09:32
7 Okunma
HRÜ'deki mühendis adaylarından elektrikli araç

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, kendi imkanlarıyla yaptıkları elektrikli otomobil prototipiyle TÜBİTAK yarışmasına katılacak.

Makine Mühendisliği Bölümü'nden 15 öğrenci, derslerde aldıkları teorik bilgileri uygulamaya geçirmek amacıyla proje hazırladı. Öğrenciler, hocalarına ve akademik danışmanlarına, elektrikli otomobil yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Okul laboratuvarlarında yaklaşık 10 günde kendi imkanlarıyla 3,5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde, tek şarjla 120 kilometre yol katedebilen araç prototipi yapan öğrenciler, otomobille, TÜBİTAK tarafından bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek "Efficiency Challenge Elektromobil" yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.

HRÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kendisini ve öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencilere ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Özen, "Öğrencilerimiz geceli gündüzlü çalışarak böyle bir ürün ortaya çıkardı. Amacımız hem öğrencilerimize mühendisliği sevdirmek hem de Türkiye'deki genç nesli mühendisliğe teşvik etmek." dedi.

Takım kaptanı Hüseyin Alptekin de elektrikli aracı geliştireceklerini, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Alptekin, "Alternatif enerji kaynaklarını kullanıp fosil yakıtların dünyamıza verdiği zararların önüne geçmek ve ülkemizin bu konuda yaptığı çalışmalara katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattık. Gönüllü olarak çalışmak isteyen ekip arkadaşlarımızla bu işe başladık. Hocalarımız da bizi yönlendirip destekledi. Bu projeyle mühendisliğe azalan ilginin artmasını hedefledik." diye konuştu.

Araç hakkında bilgi veren Alptekin, "Motris tekerlekleri arkada olup, arkadan itişli şekilde tasarımı gerçekleştirdik. Çok iyi yol tutuş sağlıyor. Azami hızı saatte 60 kilometre. Bununla yarışmaya katılacağız. Proje devamında prototip aracımız otonom araca çevrilecek. Bu kapsamdaki çalışmalar sürüyor." dedi.

Projede görevli öğrenci Yusuf Kaya da böyle bir projede görev aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Aracın mekanik aksamını kendisinin tasarladığını anlatan Kaya, yaptıkları elektrikli aracı, gelecekte güneş enerjisiyle çalışabilir hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 15.03.2019 10:59
Anahtar Kelimeler:
Elektrikli OtomobilHarran ÜniversitesiMühendislik FakültesiTÜBİTAKYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUSAŞ'ın aklı yolcu uçağında
TUSAŞ'ın aklı yolcu uçağında
Siber alemin muhafızları: Beyaz şapkalı hackerlar
Siber alemin muhafızları: Beyaz şapkalı hackerlar
Pi sayısının 31 trilyon basamaklı hali hesaplandı
Pi sayısının 31 trilyon basamaklı hali hesaplandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim