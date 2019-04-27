Hayabusa2 Ryugu asteroidinde yapay krater oluşturdu

Japonya'nın, şubat ayında Ryugu asteroidine iniş yapan Hayabusa2 uzay aracının, asteroid üzerinde bir krater oluşturmayı başardığı bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa2'nin, Ryugu üzerinde başarılı biçimde yapay krater oluşturduğunu duyurdu.
Ay başında Hayabusa2'nin, yapay krater oluşturmak için asteroid üzerine patlayıcı bıraktığı açıklanmıştı.
Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.