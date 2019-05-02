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Google'da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor

Google, kullanıcılarına arama ve yer geçmişini otomatik silme seçeneği sunacak.

Google'da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor

Google, kullanıcılarına arama ve yer geçmişini otomatik silme seçeneği sunacak.

Emre Köse
Emre Köse
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:31
Google'da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor
Ankara

İnternet arama motoru Google, kullanıcılarına arama ve yer geçmişini 3 veya 18 ay geçtikten sonra otomatik silme seçeneği sunacak.

BBC'nin haberine göre, arama motoru devi Google, şahsi veride daha fazla kontrolü sağlayacak uygulamayı gelecek haftalarda başlatacak.

Uygulamayla kullanıcılara arama ve yer geçmişlerini, üzerinden 3 ya da 18 ay geçtikten sonra otomatik silme yönünde seçenek sunulacak.

Google halihazırda YouTube, Maps ve Search sitelerini kullananların verilerini manuel silmelerine izin veriyor.

Arama motoru, geçen yıl yer geçmişini kapatmalarına rağmen kişilerin nereye gittiğinin izini sürmekle suçlanmıştı.

Google'da internet geçmişi ve yer takibi, her hesapta ayarlar bölümünde durdurulabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Google
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