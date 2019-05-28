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Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak

Göğüs röntgenlerindeki ortalama raporlama süresi, yapay zeka kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde 11 günden 3 güne düştü.

Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak

Göğüs röntgenlerindeki ortalama raporlama süresi, yapay zeka kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde 11 günden 3 güne düştü.

28 Mayıs 2019 Salı 12:09
Göğüs röntgeninden hastalık teşhisi yapay zekayla hızlanacak

Göğüs röntgenlerindeki anormal durumlar, yapay zeka kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde 3 gün içerisinde tespit edilebilecek.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'ın araştırmasına göre, 500 bin yetişkinin göğüs röntgeni verisi kullanılarak geliştirilen yapay zeka sistemi, röntgen raporlama süresini kısaltarak aciliyeti olan vakaların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

Rutin bir şekilde çekilen göğüs röntgenleri, ciğerler, kalp, kemikler ve yumuşak dokuların durumunu izlemek ve bu organlardaki anormal durumları teşhis etmek için kullanılıyor.

King's College London araştırmacıları tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi, göğüs röntgenlerindeki görsel kalıpları yorumlayabiliyor ve hastanın durumunun acil olup olmadığını algılayarak hastanın durumuyla ilgili radyoloji uzmanına önerilerde bulunuyor.

Röntgen raporlama süresi 11 günden 3 güne düştü

Göğüs röntgenlerini yorumlayan yapay zeka sistemi, bir simülasyonda test edildi ve sistemin ortalama röntgen raporlama süresini 11 günden 3 güne düşürdü.

Acil hastalık belirtileri gösteren anormal göğüs röntgenlerinin bir radyoloji uzmanı tarafından en kısa zamanda gözden geçirilmesini sağlamak, hastaların hızlıca en uygun tedaviyi almasına ve tedavide başarı oranının artmasına imkan tanıyor.

Araştırmacılar, geliştirilen yapay zeka sistemi sayesinde raporlama gecikmelerinin ortadan kalkacağını ve aciliyeti olan hastaların erken teşhisle hızlı bir şekilde tedavi edileceğini belirtiyor.

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Röntgen
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