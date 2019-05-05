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Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için hünerlerini sergiledi

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap projesine katılmak isteyen öğrencilere yönelik uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için hünerlerini sergiledi

İzmir'de, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap projesine katılmak isteyen öğrencilere yönelik uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Editör
Editör
05 Mayıs 2019 Pazar 23:20
Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için hünerlerini sergiledi
İzmir

İzmir'de geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi.

Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda yapılan uygulamalı sınavın ilk oturumunda 300 ortaokul öğrencisi, kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbiriyle yarıştı.

Sınavın ikinci oturumuna ise 200 lise öğrencisi katılırken, salona alınmayan veliler, çocuklarını kapalı spor salonu bahçesine kurulan dev ekranlardan heyecanla izledi.

Öğrenciler yaptıkları eserleri oluşturulan masalarda jüri üyelerine göstererek, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde sınava giren öğrencilerle bir araya gelip yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayraktar, vakıf olarak 2 yıl önce ilk kez Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni İstanbul'da kurduklarını, başarılı olmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile yaptıkları organizasyonla bu yıl Deneyap Türkiye'nin ilk proje seçmelerini düzenlediklerini söyledi.

Hedefin teknoloji üreten bir Türkiye'ye ulaşmak olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlerimizin erken yaşta geleceğin teknolojilerine hazırlanmalarını sağlamak. Projenin ilk adımı 12 ilde atıldı. 17 Mart'ta 85 bin öğrencimiz başvurdu, bir yazılı sınav yapıldı. Ezbere dayalı olmayan bir sınavdı. Sınavı geçen 2 bin 500 öğrencimiz bugün 12 ilde uygulamalı proje seçmelerinde yer alıyor. Amacımız 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurarak, bunu Türkiye'nin her yerine yaymak."

Sınavda başarılı olan öğrencilerin 3 yıl ücretsiz eğitim alacağını dile getiren Bayraktar, "Öğrenciler, robotikten kodlamaya, yapay zeka ve enerji teknolojilerine kadar ülkemiz açısından bağımsızlığımız ve güçlü geleceğimiz için önemli olan alanlarda eğitim alacak. Daha sonra takımlar kuracak, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak ve ülkemizi temsil edecekler. Hatta girişimler kuracaklar." şeklinde konuştu.

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